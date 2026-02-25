Latvijā turpina plosīties gripa: aizvadītajā nedēļā miruši vēl seši cilvēki; vissmagākā situācija Jelgavā un Rēzeknē
Pagājušās nedēļas gripas un citu elpceļu infekciju uzraudzības dati liecina, ka Latvijā joprojām aktīvi cirkulē gripas vīrusi.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) dati rāda, ka 8. nedēļā gripa laboratoriski apstiprināta 15,2 % izmeklēto paraugu. Visi apstiprinātie bija A tipa gripas vīrusi. No cirkulējošajiem A tipa gripas vīrusiem joprojām dominē A/H3, taču pēdējās nedēļās pieaug A/H1pdm vīrusu īpatsvars.
Monitoringā iekļautajās 43 ģimenes ārstu praksēs 8. nedēļā reģistrēti 174 gripas gadījumi jeb vidēji 250,6 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju (7. nedēļā – 193 gripas gadījumi jeb 291,9 uz 100 000 iedz.). Gripas gadījumi konstatēti visās 10 monitoringa teritorijās. Visaugstākā saslimstības intensitāte reģistrēta Jelgavā un Rēzeknē, kur tā pārsniedza 700 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat kā iepriekšējās sezonās augstāka saslimstība saglabājas bērniem līdz 14 gadu vecumam. Aizvadītajā nedēļā saslimstība samazinājās visās vecuma grupās, izņemot personas, kas vecākas par 65 gadiem.
Pagājušajā nedēļā saņemti arī seši paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. Kopš sezonas sākuma kopā reģistrēti 28 nāves gadījumi. Lielākā daļa no mirušajiem bija vecumā virs 80 gadiem – 19 jeb 68%. Visi pacienti bijuši ar hroniskām blakus slimībām, un lielākā daļa nebija vakcinēti pret gripu.
Citu akūtu elpceļu infekciju (AEI) izplatība kopumā saglabājusies iepriekšējās nedēļas līmenī – 1 611,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pneimoniju gadījumos reģistrēti 73,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pneimonijas biežāk konstatētas bērniem, īpaši vecuma grupā 0–4 gadi.
NMRL dati liecina, ka kopš janvāra beigām turpina pieaugt respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) izplatība, No 2026. gada 4. nedēļas RSV pozitīvo testu īpatsvars pieaug arī Latvijas slimnīcās testētajiem pacientiem. 2026. gada 8. nedēļā tika izmeklēti 167 stacionētie pacienti, RSV infekcija apstiprināta 46 pacientiem jeb 27,5%. Vislielākais RSV pozitīvo testu īpatsvars vērojams bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā – 49,4% no izmeklētajiem pacientiem šajā vecuma grupā.
Stacionārajās ārstniecības iestādēs 8. nedēļā uzņemti 278 pacienti ar smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI), kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā nedēļā (268). No tiem 3,6 % pacientu ievietoti intensīvās terapijas nodaļās. Puse no visiem stacionētajiem SARI pacientiem bija vecumā virs 65 gadiem.
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars 8. nedēļā bija 7,5 % (iepriekšējā nedēļā – 5,1 %). Slimnīcās uzņemti 47 pacienti ar Covid-19 infekciju, un reģistrēti septiņi nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
Valsts zinātniskā institūta "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati liecina, ka SARS-CoV-2 vīrusa RNS koncentrācija notekūdeņos Latvijā kopumā stabilizējas, lai gan atsevišķās teritorijās novērotas atšķirīgas tendences.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka daudzās Eiropas valstīs gripas izplatība saglabājas plaša, dominējot A tipa gripas vīrusa A(H3N2) apakštipam. RSV aktivitāte vairākās valstīs joprojām ir paaugstināta, īpaši bērniem līdz 5 gadu vecumam, savukārt SARS-CoV-2 aktivitāte saglabājas zemā līmenī.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, Covid-19 un citu elpceļu infekciju cirkulāciju, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā nepieciešams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekciju izplatību.
Vakcinācija pret gripu joprojām ir visefektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas slimības gaitas un komplikācijām. Ņemot vērā, ka gripa parasti turpina izplatīties līdz pavasarim, vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā. Iedzīvotāji aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu un noskaidrot, vai vakcīnas joprojām ir pieejamas viņu ārsta praksē. SPKC tīmekļvietnē pieejams un regulāri tiek aktualizēts saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu arī gadījumos, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.