Latvijā saglabājas augsta gripas aktivitāte. Kopš sezonas sākuma kopā saņemti 22 paziņojumi par nāves gadījumiem
Laboratoriskās uzraudzības dati liecina, ka gripas vīrusa cirkulācija Latvijā saglabājas augstā līmenī. Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā pagājušajā nedēļā gripa apstiprināta 15,8% izmeklēto paraugu (iepriekšējā nedēļā – 15,0%), visi laboratoriski apstiprinātie gadījumi bija A tipa gripas vīrusi, ziņo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Monitoringa dati rāda, ka gripa klīniski noteikta 193 pacientiem jeb vidēji 291,9 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 6,2% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (311,1 uz 100 000 iedz.). Gripas gadījumi reģistrēti visās monitoringa teritorijās, izņemot Valmieras novadu. Visaugstākā gripas intensitāte joprojām reģistrēta Jelgavā (2 248,3 uz 100 000 iedzīvotāju) un Rēzeknē (578,6 uz 100 000 iedzīvotāju). Tāpat kā citās sezonās, augstāka saslimstība novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam, un pagājušajā nedēļā saslimstība pieauga vecuma grupā 0–4 gadi.
Pagājušajā nedēļā saņemti astoņi paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju, tostarp seši gadījumi reģistrēti pagājušajā nedēļā un divi 5. nedēļā. Kopš sezonas sākuma kopā saņemti 22 paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju.
Saglabājas augsts arī citu akūtu elpceļu infekciju gadījumu skaits. Vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu akūtu elpceļu infekciju gadījumos palielinājās par 11,2%, sasniedzot 1 607,6 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Pneimoniju gadījumu skaits samazinājās par 24,3 %, sasniedzot 74,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju (iepriekš – 97,9 uz 100 000).
Stacionārajās ārstniecības iestādēs pagājušajā nedēļā stacionēti 268 pacienti ar smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI), no tiem 7,5% ievietoti intensīvās terapijas nodaļās. SARI pacientu īpatsvars no kopējā uzņemto pacientu skaita saglabājās 6,0% līmenī (iepriekš – 6,2%). No testētajiem SARI pacientiem 16,8% gadījumos apstiprināta gripa, 3,4% – Covid-19 infekcija un 22,6% – respiratori sincitiālais vīruss (RSV), kura īpatsvars turpina pieaugt.
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars pagājušajā nedēļā samazinājās līdz 5,1% (iepriekš – 5,8%). Slimnīcās uzņemti 35 Covid-19 pacienti, kopumā stacionāros ārstējušies 77 pacienti. Aizvadītajā nedēļā reģistrēti trīs nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, Covid-19 un citu elpceļu infekciju cirkulāciju, SPKC aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus. Saslimšanas gadījumā nepieciešams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus, lai mazinātu infekciju izplatību.