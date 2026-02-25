Austrumu slimnīcā ar unikālu metodi no audzēja izārstēti vairāki desmiti cilvēku. VIDEO
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ar unikālu metodi no ļaundabīga audzēja izdevies izārstēt jau vairākus desmitus pacientu
Pusotra gada laikā Austrumu slimnīcas operāciju zālē aizvadītas 65 perkutānās termālās ablācijas ļaundabīgiem audzējiem. Tās ir operācijas, kuru laikā caur adatu audzējs mazinvazīvā veidā caur adatu tiek sasaldēts vai sakarsēts, vēstīja 360 TV Ziņas.
Viens no cilvēkiem, kuram ārstēšanā pielietota šī metode, ir Miks. No nieru vēža atbrīvojies divās operācijās, un kā pats saka – šobrīd dzīvo tieši tāpat kā iepriekš un atminas, cik ātri atlabis pēc operācijām: “Arī nākamā diena, pirmā, protams, uzreiz ir ļoti grūta, bet pēc tam temperatūra, iekaisums, bet nu diezgan ātri jau tur viss beidzās. Principā, divu nedēļu laikā viss ir kārtībā.”
Arī ārsti norāda – būtisks ieguvums šai metodei ir ātrā pacientu atlabšana, jo ķermenī nav jāveic griezumi un tā ir ļoti precīza. Tādēļ bieži vien jau nākamajā dienā pacients var doties mājās.
RAKUS Radioloģijas centra vadītāja Aina Kratovska skaidro: “Jūs redzat adatas diametrs ir ļoti neliels – tas ir pusotrs milimetrs, bet, iedurot šādu vienu adatu, mēs spējam izārstēt audzēju. Protams, alternatīva tam bieži vien ir vienkārši nieres izņemšanas, bet šī ir viena no alternatīvām, kas tiek piedāvāta mūsdienu medicīnā, lai šo orgānu pasargātu.”
Pēc projekta laikā veiktajām operācijām nevienam no pacientiem audzējs nav atgriezies. Vienlaikus ārsti atzīmē – šādas operācijas iespējamas tikai vēžā agrīnā stadijā. Latvijas Onkoloģijas centra galvenais ārsts Andrejs Pčolkins stāsta: “Mēs nevarētu teikt, ka šī metode var aizstāt visas pārējās. Bet tā noteikti ir kā papildu instruments visā mūsu multidisciplinārā pieejā.”
Projekts, kurā operāciju izmaksas sedz no Eiropas fonda līdzekļiem, beidzas martā. Ārsti cer, ka nākotnē šāda veida operācijas apmaksātu valsts. “Protams, kas būs tālāk, to mēs diemžēl nevaram šobrīd paredzēt. Mēs ceram šobrīd, ka finansējums šai ārstniecības metodei, kas ir jau vismaz 10 gadus gan Igaunijā, gan Lietuvā finansēti no valsts līdzekļiem, arī Latvijā pacientiem būs iespēja saņemt par valsts līdzekļiem," Kratovska piebilst.
Vienlaikus slimnīcā norāda – līdz mirklim kamēr šīs operācijas nav valsts apmaksātas, operāciju izmaksas pacientiem visticamāk nāksies segt no saviem līdzekļiem.