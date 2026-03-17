Tramps noķengā demisionējušo ASV Nacionālā pretterorisma centra direktoru Kentu, kuru pats bija iecēlis: vienmēr domāju, ka viņš ir ļoti vājš drošības jautājumos!
ASV prezidents Donalds Tramps nekavējās nicīgi izteikties par tikko demisionējušo ASV Nacionālā pretterorisma centra direktoru Džo Kentu, kurš atļāvās kritizēt viņa sākto karu pret Irānu.
First statement by President Trump on Joe Kent following his resignation today as Director of the National Counterterrorism Center, citing the Iran War and Israel:— OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026
“Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security,… pic.twitter.com/R9wNxxAr9m
“Es vienmēr biju domājis, ka viņš ir jauks cilvēks, bet vienmēr uzskatīju, ka viņš ir ļoti vājš drošības jautājumos, ļoti vājš drošības jautājumos. Es viņu labi nepazinu, taču biju domājis, ka viņš ir diezgan jauks cilvēks,” žurnālistiem Baltajā namā paziņoja Tramps. “Bet kad es izlasīju viņa paziņojumu, es sapratu, ka ir labi, ka viņš ir prom, jo viņš teica, ka Irāna nav drauds. Irāna bija drauds.”
45 gadus vecais Trampa piekritējs Kents savā amatā stājās 2025. gada 31. jūlijā, bet pirms tam darbojās par Trampa ieceltās Nacionālās izlūkošanas direktores Talsi Gabardas biroja vadītāju. Jāpiebilst, ka viņa sieva Šenona tika nogalināta 2019. gada janvārī Sīrijā, Manbidžas pilsētā uzspridzinoties pašnāvniekam.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV Nacionālā pretterorisma centra direktors Džo Kents otrdien paziņoja par atkāpšanos no amata, norādot, ka nevar atbalstīt Trampa administrācijas karu pret Irānu. Irāna "neradīja mūsu valstij akūtus draudus, un ir skaidrs, ka mēs sākām šo karu Izraēlas un tās ietekmīgā Amerikas lobija spiediena dēļ", paziņojumā sociālajos medijos pauda Kents.
Nacionālā pretterorisma centra uzdevums ir analizēt un atklāt terorisma draudus. Kents ir pirmā augsta ranga Trampa administrācijas amatpersona, kas atkāpjas, protestējot pret Irānas karu.
"Šīs administrācijas darbības sākumā augsta ranga Izraēlas amatpersonas un ietekmīgi Amerikas mediju pārstāvji izvērsa dezinformācijas kampaņu, kas nopietni grāva jūsu platformu "Amerika pirmajā vietā" un izplatīja karu atbalstošu noskaņojumu, lai veicinātu karu ar Irānu," vēršoties pie ASV prezidenta Donalda Trampa, paziņojumā norādīja Kents.
"Šī atbalss kamera tika izmantota, lai jūs maldinātu, ka Irāna rada akūtus draudus Savienotajām Valstīm un ka gadījumā, ja jūs tagad uzbruksiet, ir skaidrs ceļš uz ātru uzvaru," pauda līdzšinējais pretterorisma centra direktors.
"Tie bija meli, un tā ir tā pati taktika, ko izmantoja izraēlieši, lai ievilinātu mūs postošajā Irākas karā, kas mūsu tautai maksāja tūkstošiem mūsu labāko vīriešu un sieviešu dzīvību. Mēs nedrīkstam atkārtot šo kļūdu," mudināja Kents.