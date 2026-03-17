“Mintos” paplašina investīciju piedāvājumu ar regulētiem kriptovalūtu ETPs
Eiropas vadošā investīciju platforma “Mintos” paplašina piedāvājumu, iekļaujot tajā kriptovalūtu biržā tirgotos produktus (exchange-traded products - ETPs). Jaunie regulētie finanšu instrumenti ļauj investoriem uzsākt ieguldījumus kriptovalūtu tirgū, sākot jau no 5 eiro.
Kriptovalūtu ETP emitē tādi starptautiski atzīti aktīvu pārvaldītāji kā “BlackRock iShares” un “VanEck”. Kriptovalūtu ETPs seko līdzi attiecīgās kriptovalūtas cenu dinamikai un tiek tirgoti biržā līdzīgi kā biržā tirgotie fondi (exchange-traded funds - ETFs).
Jaunais produkts paplašina “Mintos” sadarbību ar “Upvest”, kas jau ir partneris platformas ETF piedāvājumam. “Upvest” nodrošina tehnisko risinājumu un starpniecības pakalpojumus, kas ļauj kriptovalūtu ETPs integrēt “Mintos” platformā. Jaunais piedāvājums ļauj investoriem “Mintos” platformā pārvaldīt kriptovalūtas papildus investīcijām aizdevumos, obligācijām, nekustamajam īpašumam un ETFs.
“Kriptovalūta joprojām piesaista lielu investoru interesi, taču sarežģītība un regulējuma jautājumi bieži vien attur no ieguldīšanas,” sacīja “Mintos” vadītājs un līdzdibinātājs Mārtiņš Šulte. “Piedāvājot regulētus kriptovalūtu ETPs no uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs dodam investoriem iespēju piekļūt šai aktīvu klasei vienkāršā un ērtā veidā - izmantojot “Mintos” platformu.” “Privātie investori arvien vairāk cenšas investēt plašākā aktīvu klāstā, izmantojot platformas, kurām viņi jau uzticas,” sacīja “Upvest” vadītājs un līdzdibinātājs Martins Kasings (Martin Kassing). “Esam gandarīti turpināt sadarbību ar “Mintos” un paplašināt to arī kriptovalūtu ETPs jomā, kas investoriem ļauj vieglāk veidot un pārvaldīt diversificētus portfeļus.”
Kriptovalūtu pieprasījums Eiropā pieaug
Kriptovalūtas arvien biežāk kļūst par daļu no Eiropas investoru portfeļiem. Saskaņā ar neseno “YouGov” veikto “BlackRock People & Money Survey” aptauju 22 % Eiropas investoru savos portfeļos jau ir iekļāvuši kriptovalūtas. Savukārt Eiropas Centrālās bankas dati liecina, ka kriptovalūtu īpašnieku skaits eirozonā no 2022. līdz 2024. gadam ir vairāk nekā divkāršojies, kas norāda uz strauji augošu interesi par šo aktīvu klasi Eiropā. Tajā pašā laikā regulētiem biržā tirgotiem produktiem ir arvien lielāka nozīme investoru darījumos ar kriptovalūtām. Saskaņā ar “CoinShares” datiem kriptovalūtu ETP 2025. gadā visā pasaulē piesaistīja vairāk nekā 47 miljardus ASV dolāru neto ienākošās naudas plūsmas, saglabājoties tuvu rekordlīmenim, un šo aktivitāti veicināja Eiropa.
Vienkāršāks, regulēts veids, kā ieguldīt kriptovalūtās
Pieprasījums pēc kriptovalūtām ir acīmredzams arī “Mintos” investoru vidū. Vairāk nekā ceturtā daļa nesenās “Mintos” aptaujas dalībnieku norādīja, kriptovalūtas kā aktīvu klasi, ko vēlētos redzēt platformā.
Daudzi investori vēlas ieguldīt kriptovalūtās, taču tieša iegāde prasa tehniskas zināšanas - kriptovalūtu maku uzstādīšanu, privāto atslēgu pārvaldību un darbu ar vairākām platformām.
“Mintos” platformā kriptovalūtu ETPs ir pieejami ar zemām komisijas maksām un nelielu sākuma ieguldījumu — jau no 5 eiro, ļaujot investoriem pakāpeniski palielināt savu ieguldījumu. Pievienojot kriptovalūtu ETPs savai platformai, “Mintos” ļauj investoriem vienuviet pārvaldīt plašāku aktīvu klāstu un veidot diversificētu, ilgtermiņa pieeju investīcijām.
Atruna. Šis paziņojums ir sniegts tikai informatīviem nolūkiem un nav uzskatāms par ieguldījumu izpēti, ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu pirkt, pārdot vai turēt kādu finanšu instrumentu, kā arī tajā nav ņemti vērā kādas konkrētas personas ieguldījumu mērķi, finansiālais stāvoklis vai īpašas vajadzības. Kriptovalūtu ETP ir sarežģīti un ļoti svārstīgi ieguldījumi. To vērtība var strauji pieaugt vai samazināties, un Tu vari zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu. Līdzšinējie darbības rādītāji nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Lūdzu, izvērtē, vai saproti, kā šie produkti darbojas un vai vari atļauties uzņemties augsto risku zaudēt savu naudu.