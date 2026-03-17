Aizsaulē devies viens no Latvijas augstākās izglītības politikas veidotājiem, ķīmiķis Andrejs Rauhvargers
15. martā mūžībā devies bijušais Latvijas Medicīnas akadēmijas (tagad − Rīgas Stradiņa universitāte) Ķīmijas katedras vadītājs doc. Andrejs Rauhvargers, paziņojusi Rīgas Stradiņa universitāte.
RSU paziņojumā teikts, ka Andrejs Rauhvargers jau 1979. gadā ieguva doktora grādu ķīmijā. Kopš 1980. gada viņš bija Rīgas Medicīnas institūta (RSU nosaukums no 1950. līdz 1990. gadam) Ķīmijas katedras lektors, bet 1986. gadā viņu ievēlēja par docentu. 1984. gadā katedru nosauca par Bioneorganiskās un biofizikālās ķīmijas katedru, ko Rauhvargers vadīja no 1984. līdz 1993. gadam. Sagatavojis vairāk nekā 40 zinātnisko un metodisko darbu, tostarp angļu valodā.
Andrejs Rauhvargers bija viens no pirmajiem, kurš docēja Latvijas Medicīnas akadēmijas (LMA) jaunizveidotajā Ārsvalstu studentu nodaļā (no 1990.), jo brīvi runāja angļu valodā, kas tam laikam akadēmijā bija netipiski. Viņš bija prorektors darbam ar ārvalstu studentiem (1990–1993).
1993. gadā Rauhvargers tika uzaicināts darbā Izglītības un zinātnes ministrijā, kur nodarbojās ar projektiem, kas saistīti ar Latvijas augstskolu diplomu starptautisko atzīšanu Eiropā. Vairākkārt bijis ievēlēts par Eiropas diplomatzīšanas tīklojuma prezidentu (1999–2008). Viņš bija viens no tiem, kuri Latvijā izveidoja Akadēmiskās informācijas centru (1994).
Andrejs Rauhvargers bija Latvijas Rektoru padomes ģenerālsekretārs (2010–2018) un LU profesors.
Aģentūra LETA norāda, ka Rauhvargeram bijusi nozīmīga loma augstākās izglītības Boloņas procesā no tā pirmsākumiem 1999. gadā līdz 2017. gadam. Šajā posmā viņš ir vadījis vairāk nekā desmit starptautiskās Boloņas procesa darba grupas.
Rauhvargers pārstāvēja Latviju Eiropas Starptautiskās izglītības asociācijā un kā Latvijas Rektoru padomes ģenerālsekretārs kādu laiku arī Eiropas Universitāšu asociācijā. 2006. gadā Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija Rauhvargera piešķīra Konstances Meldrumas balvu par vīziju un vadību.
No 2015. līdz 2019. gadam Rauhvargers veidoja un vadīja Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru Akadēmiskās informācijas centrā. Viņa vadībā tika izveidota augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām, tālāk kopdarbā ar kolēģiem nodrošinot aģentūras atbilstību Eiropas Asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) un Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas reģistra (EQAR) kritērijiem.
2022. gadā Rauhvargeram par nozīmīgu ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā tika piešķirta Ministru Kabineta balva.