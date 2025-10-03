Esi vesels
Stresa ietekme uz sirdi: aritmija, sirds mazspēja un pat pēkšņa nāve…
Ja jūties nedroši vidē, kur apkārt ir daudz cilvēku, piemēram, veikalā vai sabiedriskajā transportā – tie var būt pirmie simptoni, kas liecina par mentālās veselības problēmām.
Un galvenais “vaininieks” tajā ir stress, ko pirms 100 gadiem neviens nepazina. Kādu ļaunumu stress nodara organismam, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.
Visiem labi zināms, ka hronisks stress pazemina imunitāti, izraisa kuņģa eroziju līdz pat kuņģa un 12 pirkstu zarnas čūlai, un tāpat ir pierādīts, ka stress nopietni apdraud sirdi. “Hronisks stress, pārslodze palielina gan asinsspiedienu, gan var veicināt sirds asinsvadu aizkaļķošanos un arī aritmijas. Precīzāk sakot, stress ir numur viens, kas ierosina dažādas aritmijas! Stress veicina pat pēkšņu nāvi un hroniskas sirds mazspējas attīstību!”