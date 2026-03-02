Laba kombinācija vai risks? Eksperti skaidro, vai ir saprātīgi lietot magniju un D vitamīnu kopā
Aptiekās tiek piedāvāti trīs galvenie uztura bagātinātāju veidi. Tie ir atsevišķi vitamīni un minerālvielas, multivitamīni un vairāku uzturvielu kombinācijas, kas organismā savstarpēji mijiedarbojas. Viena no šādām kombinācijām ir magnijs un D vitamīns.
Eksperti vietnei "Prevention" skaidroja, vai ir saprātīgi lietot magniju un D vitamīnu kopā.
Eksperti norāda, ka šīs vielas organismā savstarpēji atbalsta viena otru. "Magnijs ir būtisks D vitamīna uzsūkšanai organismā. Ja magnija līmenis nav pietiekams, D vitamīns darbosies neefektīvi," sacīja Kerija Gansa, grāmatas "Diēta ar nelielām izmaiņām" autore.
Magnija priekšrocības
Magnijs ir minerālviela, kas atrodas cilvēka organismā un dabiskā veidā sastopama arī daudzos pārtikas produktos, liecina Nacionālo veselības institūtu (NIH) dati.
Tas darbojas kā kofaktors – viela, kas nepieciešama reakciju norisei – vairāk nekā 300 enzīmu sistēmās, kuras regulē organismā notiekošos procesus, piemēram, olbaltumvielu sintēzi, cukura līmeņa kontroli asinīs un asinsspiediena regulēšanu.
"Citiem vārdiem sakot, magnijs palīdz nodrošināt simtiem bioķīmisko un vielmaiņas reakciju organismā, kas ir būtiskas daudzām fizioloģiskām funkcijām, tostarp muskuļu saraušanās procesiem, neiromuskulārajai vadītspējai, insulīna metabolismam, asinsspiediena regulēšanai, sirds uzbudināmībai, asinsvadu tonusam un nervu impulsu pārvadei," skaidroja Debora Koena, medicīnas doktore un Rutgersa Universitātes Veselības profesiju skolas klīniskās un profilaktiskās uztura katedras asociētā profesore.
Saskaņā ar NIH datiem magnijs ir nepieciešams arī enerģijas ražošanai, kaulu strukturālajai attīstībai, DNS sintēzei un nervu impulsu pārvadei.
Ņemot vērā visu minēto, iespējamie magnija ieguvumi sievietēm ietver labāku cukura līmeņa kontroli asinīs, uzlabotu spēju tikt galā ar stresu, mazāku trauksmi, stiprākus kaulus, retākas galvassāpes un kvalitatīvāku miegu – un tie ir tikai daži no ieguvumiem.
D vitamīna priekšrocības
D vitamīns, pazīstams arī kā kalciferols, ir taukos šķīstošs vitamīns, kas dabiski sastopams dažos pārtikas produktos un tiek pievienots citiem, liecina Nacionālo veselības institūtu (NIH) dati. Organisms pats spēj ražot D vitamīnu, kad saules ultravioletie stari iedarbojas uz ādu un aktivizē tā sintēzi.
"D vitamīns palīdz uzlabot kalcija uzsūkšanos, tāpēc tas ir ļoti svarīgs kaulu veselībai," skaidro uztura speciāliste Džesika Kordinga, grāmatas "Mazā grāmata par to, kas maina spēles noteikumus" autore. Viņa piebilst, ka D vitamīns palīdz uzturēt arī imūnsistēmas darbību un "samazina noteiktu veselības problēmu risku".
Citi D vitamīna ieguvumi ir labāka cukura līmeņa kontrole asinīs un potenciāli lielāks dzīves ilgums.
Vai magniju un D vitamīnu vajadzētu lietot kopā?
Nonākot organismā un sākot darboties, magnijs un D vitamīns daļēji pārklājas to ietekmēto procesu ziņā.
"Abi ir nepieciešami organisma uzturēšanai, tie veicina fizisko un garīgo veselību, stiprina kaulus un pat palīdz mazināt trauksmes un depresijas simptomus," skaidro Beta Vorena, uzņēmuma "Beth Warren Nutrition" dibinātāja un grāmatas "Dzīvot īstu dzīvi ar īstu pārtiku" autore.
Turklāt organisms nespēj efektīvi pārstrādāt D vitamīnu, ja magnija līmenis ir zems. Nesen veikts pētījums pat parādīja, ka magnija uztura bagātinātāji palīdz paaugstināt D vitamīna līmeni cilvēkiem, kuriem tas iepriekš bijis nepietiekams.
Tāpēc, ja vēlaties lietot magniju un D vitamīnu vienlaikus, to drīkst darīt. Taču arī lietošana atsevišķi nemazina to efektivitāti. Ja jums nav šo vielu deficīts, papildu lietošana vispār var nebūt nepieciešama.
Cik daudz magnija nepieciešams?
Ieteicamā magnija dienas deva ir atkarīga no tādiem faktoriem kā dzimums, grūtniecība vai zīdīšanas periods. Parasti pieaugušām sievietēm ieteicams uzņemt 310–400 miligramus magnija dienā, savukārt pieaugušiem vīriešiem – 400–420 miligramus dienā.
Saskaņā ar NIH datiem magnija deficīts kopumā nav bieži sastopams, jo nieres regulē tā izvadīšanu no organisma. Tomēr cilvēkiem ar noteiktām veselības problēmām, piemēram, 2. tipa cukura diabētu vai kuņģa un zarnu trakta slimībām, var būt paaugstināts magnija deficīta risks.
Magnija deficīta pazīmes var būt apetītes zudums, slikta dūša, vemšana, nogurums un nespēks. Saskaņā ar Nacionālā veselības institūta (NIH) datiem, stāvoklim pasliktinoties, var parādīties arī nejutīgums, tirpšana, muskuļu raustīšanās un krampji, lēkmes, personības izmaiņas un sirds ritma traucējumi.
Cik daudz D vitamīna nepieciešams?
Lielākajai daļai pieaugušu sieviešu un vīriešu dienā jāuzņem 15 mikrogrami jeb 600 starptautiskās vienības (SV) D vitamīna.
Saskaņā ar NIH datiem bērniem D vitamīna deficīts var izraisīt rahītu – slimību, kuras gadījumā kaulu audi nepietiekami mineralizējas, kā rezultātā kļūst mīksti un veidojas skeleta deformācijas.
Pieaugušajiem un pusaudžiem D vitamīna trūkums var izraisīt osteomalāciju – stāvokli, kad esošie kauli nav pilnībā mineralizēti, kļūst vājāki un trauslāki. Tas var radīt tādus simptomus kā kaulu deformācijas, sāpes kaulos, krampji un zobu problēmas.