Kādas bija Martina Šorta meitas Ketrīnas pēdējās dienas pirms traģiskās nāves
Komēdiju aktiera Martina Šorta meita Ketrīna aizvadītajā nedēļā aizgāja mūžībā pašnāvībā, taču viņas tuviniekiem nebija ne mazākās nojausmas par tuvojošos traģēdiju.
42 gadus vecā sieviete nomira savās mājās Holivudhilsā, Kalifornijā. Kaimiņi pastāstījuši, ka pēdējās dienās nav novērojuši neko neparastu, kas liecinātu, ka Ketrīnu piemeklējis ļoti smags periods. Tiesa, ka viņai iepriekš bijušas zināmas problēmas ar garīgo veselību, tuvumā dzīvojošie zinājuši.
Kāds kaimiņš žurnālam “Us Weekly” atklājis, ka, neskatoties uz savu noslēgto dabu, sociālā darbiniece vienmēr bijusi laipna un sirsnīga pret apkārtējiem, vienmēr sveicinājusi. Viņš piebilda, ka bieži dzirdējis, kā viņa uz mājas lieveņa smejas kopā ar draugiem.
Martins Šorts ar meitu Ketrīnu
Ketrīna aizrautīgi runājusi par grāmatām, īpaši daiļliteratūru, kas balstīta faktos, un ar entuziasmu iekārtojusi savu mājokli rotaļīgā un radošā stilā. “Viņa visu gadu ar lepnumu bija izkārusi Kanādas karogu,” dalījās kaimiņš.
Iepriekš ziņots, ka pēdējos gados Ketrīnai līdzās bijis dienesta suns vārdā Džonijs, kurš nosaukts par godu dziedātājai Džonijai Mičelai. “Džonijs ir mans brīnišķīgais dienesta suns, kurš pēdējos piecus gadus man palīdzējis tikt galā ar manām mentālās veselības problēmām,” Ketrīna savulaik rakstīja savā profesionālajā tīmekļa vietnē, bet vēlāk ierakstu dzēsa.
75 gadus vecā Martina Šorta preses pārstāvis otrdien apstiprināja aktiera meitas nāvi, norādot: “Ar dziļām skumjām apstiprinām Ketrīnas Hārtlijas Šortas aiziešanu mūžībā. Šortu ģimene ir satriekta par zaudējumu un lūdz šobrīd ievērot privātumu. Ketrīnu mīlēja visi, un viņa paliks atmiņā ar gaismu un prieku, ko ienesa pasaulē.”
Losandželosas Ugunsdzēsības departamenta pārstāvis apstiprināja, ka brigādes uz izsaukumu konkrētajā adresē devās ap plkst. 18.41, taču, ievērojot privātumu, atteicās nosaukt iesaistīto personu. Saskaņā ar dispečeru zvanu informāciju, Ketrīna savās mājās tika atrasta ar pašizraisītu šautu brūci.
Pēdējo reizi publiski kopā ar tēvu viņa tika redzēta, svinot savu 40. dzimšanas dienu 2023. gadā pasākumā “Grand Master Recorders”, kur piedalījās arī Kurts Rasels, Goldija Houna, Ketrīna O’Hāra, Bo Velčs un Džonija Mičela.
Martins Šorts kopā ar nelaiķi sievu Nensiju Dolmenu adoptēja Ketrīnu un viņas brāļus Oliveru un Henriju. Dolmena nomira 2010. gadā pēc cīņas ar olnīcu vēzi. Pāris bija precējies 30 gadus.