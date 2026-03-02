Šovs "Amerikas nākamā topmodele" kļuva par kultūras fenomenu.
Slavenības
Šodien 06:28
Šoks faniem: “Amerikas nākamā topmodele” leģenda tagad ratiņkrēslā - kur šodien ir visa ikoniskā šova komanda?
Savulaik Taira Benksa, Dž. Aleksandrs, Džejs Manuels un Naidžels Bārkers bija virsotnē. Būdami ilgāk strādājošie tiesneši šovā “Amerikas nākamā topmodele”, šis četrinieks palīdzēja padarīt raidījumu par pasaules mēroga hitu, kura kulminācijā tas, kā ziņots, piesaistīja līdz pat 100 miljoniem skatītāju.
“Mūsu laiks “Amerikas nākamā topmodele” bija neticami produktīvs un brīžiem pat maģisks,” izteicās Džejs Manuels. “Mēs piedzīvojām, kā ir būt daļai no globālas parādības.”
Šovs ilga 24 ciklus un kronēja tikpat uzvarētāju, līdz tā ēra noslēdzās 2018. gadā, pa vidu bieži mainot tiesnešus kā “muzikālajos krēslos”.
“Kad mūsu šovā cilvēki tika izslēgti, arī mēs tikām izslēgti,” Bārkers, kuru atlaida pirms 19. cikla, sacīja 2026. gada “Netflix” dokumentālajā filmā “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”.
Bet kas notika ar cilvēkiem, kuri lēma modeļu likteni, pēc tam, kad viņi atvadījās no šova komandas?