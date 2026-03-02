Lielbritānijā kāda ciema iedzīvotājiem pavēlēts to pamest un nekad vairs neatgriezties
Tikai dažu soļu attālumā no senā Stounhendžas pieminekļa atrodas nomaļš ciems, kas ir kā sastindzis laikā.
Runa ir par Imberu Viltšīras grāfistē, tajā nav iedzīvotāju, un tā ēkas pamazām sabrūk. Par to raksta "The Mirror".
"Kādreiz rosīgā draudzes baznīca Solsberijas līdzenumā tagad ir biedējoši klusa, nošķirta no civilizācijas un apmeklētājiem pieejama tikai dažas dienas gadā," teikts publikācijā.
Izrādās, ka Imberas iedzīvotāji 1943. gadā, tuvojoties karam, tika piespiedu kārtā izlikti no savām mājām.
"Tiek uzskatīts, ka vietējie iedzīvotāji cerēja pēc konflikta beigām atgriezties savās mājās, taču atļauja atgriezties tā arī netika piešķirta. Solsberijas līdzenums vēlāk kļuva par lielāko militāro mācību poligonu Lielbritānijā, kas tagad aizņem vairāk nekā 38 tūkstošus hektāru," raksta "The Mirror".
Neraugoties uz liecībām, ka Imberā neliela kopiena pastāvējusi jau 967. gadā mūsu ērā, un uz to, ka 1086. gada "Pastardienas grāmatā" ("Domesday Book") ir minēta šī apdzīvotā vieta, evakuācijas brīdī ciemā dzīvoja vairāk nekā 150 iedzīvotāju.
"XIV gadsimtā ciema iedzīvotāju skaits sasniedza aptuveni 250 cilvēkus, bet līdz 20. gadsimta 40. gadiem tas bija sarucis līdz apmēram 152. Pēc konflikta ciems sēroja par 28 saviem vīriešiem, kuri dienēja armijā," norādīts izdevumā.
Zināms, ka daudzas apdzīvotās vietas konflikta laikā un pēc tā, kā arī militāro mācību laikā tika bojātas sprādzienos, bet vēlāk to stāvokli vēl vairāk pasliktināja dabas apstākļi. Tāpēc pat tad, ja bijušajiem iedzīvotājiem būtu ļauts atgriezties, īpašumi vairs nebūtu piemēroti dzīvošanai.
Savukārt Svētā Džailza baznīca Imberā ir saglabājusies tāda, kāda tā bijusi vienmēr. Jau 1987. gadā baznīcai tika piešķirts I kategorijas arhitektūras pieminekļa statuss, un tā joprojām ir nozīmīga vieta tiem, kuri vēlas godināt ciema un tā kādreiz plaukstošās kopienas piemiņu.
"Ikgadējais dievkalpojums pulcē bijušos iedzīvotājus, karavīrus, kuri trenējušies ciemā, un citus sabiedrības locekļus. Vēl viens dievkalpojums notiek sestdienā pirms Ziemassvētkiem – saskaņā ar tradīciju, kas iedibināta 2009. gadā," uzsvērts rakstā.