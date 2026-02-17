"Ir pagājušas dienas, bet es joprojām nespēju aptvert..." Laura Dukure dalās ar sāpīgu, bet svarīgu aicinājumu
Pēc traģiskās ziņas par dziedātājas Paulas Dukures došanos mūžībā, sociālajos tīklos izskanējuši daudzi līdzjūtības vārdi. Ar īpaši emocionālu vēstījumu platformā "Instagram" dalījusies mūziķes brāļa Mika Dukura bijusī sieva Laura Dukure, vēršot sabiedrības uzmanību uz tēmu, par kuru runāt joprojām ir grūti – mentālo veselību un līdzcilvēku atbalstu.
"Ir pagājušas dienas, bet es joprojām nespēju aptvert," savu vēstījumu iesāk Laura. Viņa atzīst, ka parasti izvairās dalīties ar dziļi personīgām un emocionālām sajūtām, taču šoreiz klusēt nav spējusi. Pēc viņas domām, tieši noklusēšana, neiedziļināšanās, vienaldzība un kauns ir tās lietas, ar kurām sabiedrībai ir nopietni jāstrādā.
Savā ierakstā Laura uzsver, cik būtiski ir mācīt bērniem laipnību un iejūtību, jo "mēs līdz galam nekad nezinām, kam otrs iet cauri".
Viņa ar nožēlu atzīst, ka mentālā veselība Latvijā joprojām daudziem šķiet tabu tēma – kaut kas, par ko ir jākaunas. "Joprojām mums ir kauns vai neērti lūgt palīdzību. Arī es neesmu priekšzīmīga šajā ziņā, bet, ja notikušais mums kaut ko māca – mentālā veselība ir tik ļoti nopietna tēma un to nedrīkst ignorēt, to nedrīkst 'paslaucīt zem paklāja'," raksta Laura.
Viņa uzsver, ka daudziem nav spēka pašiem lūgt palīdzību vai arī apkārtējie, iespējams, to neuztver pietiekami nopietni, nezina, kā rīkoties vai, iespējams, kaut ko nepamana.
"Tāpēc, manuprāt, ir tik ļoti svarīgi veidot pieņemošu, empātisku un problēmu atzīstošu sabiedrību, lai tie, kam ir grūti, justos droši, ka var atklāties un tikt sadzirdēti, nevis nosodīti vai nesaprasti.
Depresija un citi mentāli izaicinājumi nav ne slinkums, ne vienkārši bēdīgs noskaņojums, tā ir slimība, un to var ārstēt," noslēgumā uzsver Laura, atgādinot, ka savlaicīga problēmas atzīšana un ārstēšana var glābt dzīvības.
Jau vēstīts, ka mūžībā devusies dziedātāja Paula Dukure, par kuras pazušanu iepriekš sociālajos tīklos informēja mūziķis Miks Dukurs, lūdzot līdzcilvēku palīdzību pazudušās māsas meklēšanā. Komentējot bijušā vīra Mika Dukura māsas pazušanu, bijusī sieva Laura sociālajā tīklā “Instagram” brīdināja, ka situācija ir ļoti nopietna, jo Paula cīnījusies ar depresiju.
Kur vērsties pēc palīdzības
Jauns.lv atgādina - ja cilvēks sev jau nodarījis pāri vai pastāv draudi, ka viņš to tūlīt darīs, nekavējoties jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 113.
Ja tev vai tuviniekam ir pašnāvības domas vai kāds līdzcilvēks ir paudis vēlmi izdarīt pašnāvību un nav skaidrs, kā rīkoties tālāk, jāzvana uz krīžu un konsultāciju centru "Skalbes": 67222922, 27722292.