Izkrišana no gultas palīdz studentei laimēt prāvu naudu
Sadzīviska ķibele pavisam negaidīti burtiski mainījusi kādas amerikāņu studentes dzīvi, un pēc negaidīta kritiena gūtie sasitumi pārvērtušies daudzu banknošu kaudzē. Kā tas viņai izdevās?
Kāda ASV Ohaio štata Bedfordas iedzīvotāja, kuras vārds netiek publiskots, laimējusi 130 000 dolāru (112 450 eiro), pateicoties neticamais apstākļu sakritībai. Viņa svētā Valentīna dienā 14. februārī bija noslēgusi ilgstošu darba dienu un nolēmusi nosnausties, taču cerētā atpūta tika pārtraukta visnotaļ nepatīkami, sievietei izkrītot no gultas un pamostoties.
Tā vietā, lai ierāptos atpakaļ gultā, viņa devusies uz tuvējo “Walmart” veikalu, kur par iepriekšējā momentloterijā laimēto dolāru nopirka “Rolling Cash 5” loterijas biļeti, turklāt to paspējusi izdarīt nieka deviņas minūtes pirms vakara izlozes. Šī loterija ir īpaša ar to, ka izloze notiek katru dienu, un laimestu saņem ikviens, kurš uzminējis vismaz divus no pieciem skaitļiem.
Atgriezusies mājās, viņa pārsteigta atklāja, ka visi pavisam nejauši izvēlētie skaitļi 4, 8, 11, 21 un 23 ir nesuši veiksmi. “Tas bija Dieva pirksts. Nekādi citādi to nevar izskaidrot,” atzinusi veiksminiece. Tiešām, ja vēl ņem vērā, kur tas viss noticis — Bedfordā, bet "bed" angļu valodā ir "gulta"!
Kā vēsta loterijas rīkotāju vietne “ohiolottery.com”, pēc štata un federālo nodokļu nomaksas 26,75 procentu apmērā viņa saņems 95 225 dolārus. Veiksminiece pastāstīja Ohaio loterijas organizētājiem, ka ar laimestu nomaksās savus parādus, iegādāsies jaunu automašīnu un papildinās bankas kontu. Turklāt no debesīm nokritusī nauda ļaus viņai vairs nestrādāt tik intensīvi un vairāk laika veltīti studijām, lai apgūtu medmāsas profesiju.