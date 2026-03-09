Leklērs par dīvaino startu, Rasels par "jo-jo efektu"
“Ferrari” pilots Šarls Leklērs pēc Austrālijas Pirmās formulas (F-1) posmā izcīnītās trešās vietas nodēvējis starta procedūru par “pārdrošu”, jo tas pārsteidza visus ar negaidīti ātru sarkano gaismu izdzišanu.
Leklērs, kurš sacīksti sāka no ceturtās pozīcijas, pateicoties izcilam startam, pirmajā līkumā iebrauca kā līderis. “Es domāju, ka persona, kura izslēdz gaismas, bija diezgan pārdroša. Sezonas pirmajā startā ar šīm mašīnām tik ātri nodzēst gaismas bija pārsteigums ikvienam. Domāju, ka tas nedaudz nospēlēja mums par labu, bet tā ir daļa no spēles,” skaidroja sportists.
Leklērs atzina, ka jaunie noteikumi padarījuši braukšanu par milzīgu izaicinājumu: “Tā bija ļoti, ļoti sarežģīta sacīkste. Neviens no mums nezināja, ko sagaidīt cīņās un enerģijas pārvaldībā. Un ir vēl grūtāk, kad nākas apdzīt vai aizstāvēties. Tu nekad nezini, kurā brīdī tavs dzinējs vai baterija taisnē vienkārši atslēgsies. Aizstāvoties ir milzīgas ātruma atšķirības.”
This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
Arī Lūiss Hamiltons, kurš savā pirmajā sacīkstē “Ferrari” sastāvā pēc laba starta izcīnīja ceturto vietu, pauda pārliecību par komandas potenciālu apsteigt savu bijušo vienību “Mercedes”. Hamiltons startēja sestais, bet pirmo apli noslēdza jau trešajā pozīcijā, taču vēlāk izkrita no cīņas par uzvaru, jo komanda neizmantoja virtuālās drošības mašīnas fāzi riepu maiņai.
“Mums ir daudz darba, lai noķertu “Mercedes”, bet tas nav neiespējami. Kvalifikācija īsti neparādīja patieso tempu. Domāju, ka mums bija dažas problēmas, kuru dēļ biju tālāk nekā man vajadzēja būt,” norādīja septiņkārtējais F-1 čempions. Hamiltons uzsvēra, ka “Ferrari” ātrums līkumos ir līdzvērtīgs līderiem: “Mums ir jāsaprot, vai tas ir dzinēja jaudas vai baterijas jaudas dēļ, bet mašīna līkumos ir tikpat ātra. Es ticu, ka mēs varam samazināt atstarpi. Tas nebūs viegli, bet mums vienkārši jāturpina rakt dziļi.”
Tikmēr Džordžs Rasels atzīst, ka “Mercedes” komandas aizdomas par “jo-jo efektu” trasē pilnībā piepildījās.
Rasels startā zaudēja vadību Šarlam Leklēram, un abi piloti pirmajā posmā iesaistījās galvu reibinošā cīņā, septiņas reizes apmainoties pozīcijām. “Tas ir neticami, sākumā tā bija ellišķīga cīņa, bet mēs zinājām, ka būs izaicinoši. Es nostājos uz starta un redzēju, ka manā baterijā nekas nav palicis pāri, tāpēc aizvadīju sliktu startu un tad sekoja dažas tiešām ciešas cīņas ar Šarlu,” stāstīja Rasels.
Viņš uzsvēra, ka jaunie noteikumi padarīja aizstāvēšanos gandrīz neiespējamu: “Mums jau iepriekš bija šīs aizdomas, ka būs mazliet “jo-jo efekts”. Tiklīdz kāds no mums tika priekšā, vadību noturēt bija vienkārši neiespējami. Acīmredzot taišņu režīmā mēs zaudējam daudz piespiedējspēka priekšējā daļā, tāpēc līkumos ir liela nepietiekama pagriežamība. Bija mazliet bīstami, bet mēs tikām galā vienā gabalā.”
Tikmēr Kimi Antonelli pēc slikta starta izcīnīja otro vietu un nodrošināja “Mercedes” pirmo dubultuzvaru kopš Lūisa Hamiltona aiziešanas no komandas. Pēc smagās avārijas sestdienas treniņā itāļu jaunietis startā atkrita uz septīto vietu, taču spēja atgūties.
“Tas bija labākais sezonas sākums, kādu mēs varējām vēlēties. Diemžēl sacīkstes starts bija tiešām slikts, es zaudēju daudz vietu un man nācās atkarot pozīcijas. Kopumā tā bija laba sacīkste, temps bija ļoti spēcīgs, īpaši beigās,” ar smaidu atzina Antonelli. Viņš neslēpa sajūsmu par jauno dzinēju dinamiku un apsteigšanas iespējām: “Sacīkstes bija neticamas, pirmie apļi ar tik jaudīgu apsteigšanas režīmu nodrošināja daudz darbības. Sākumā bija tiešām jautri, tāpēc tagad nedaudz atpūtas un ar nepacietību gaidu Ķīnu.”
