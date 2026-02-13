“Paula ir cīnījusies ar smagu depresiju” - Mika Dukura bijusī sieva Laura nāk klajā ar jaunām detaļām par Paulas pazušanu
Komentējot bijušā vīra Mika Dukura māsas Paulas Dukures pazušanu, Mika bijusī sieva Laura sociālajā tīklā “Instagram” brīdinājusi, ka situācija ir ļoti nopietna.
Pēc mūziķa sniegtās informācijas, Paula ir pazudusi kopš 12. februāra vakara. Mūziķis lūdz ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par māsas iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar viņu vai viņa dzīvesbiedri Endiju.
Notikušo komentējusi arī Dukura bijusī sieva Laura Dukure, rakstot: “Paula ir izgājusi no psihiskās veselības iestādes un ir cīnījusies ar smagu depresiju.”
Laura norāda, ka Paulai var būt tendence nodarīt sev pāri. Viņa aicina, ja kāds ko zina par Paulas atrašanās vietu, vai zina, kurš varētu par to zināt neklusēt.
Jau vēstīts, ka Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Paulu Dukuri. Sieviete 12. februārī aptuveni pulksten 18.00 izgāja no kādas adreses Rīgā, Veldres ielā.
Pazīmes: augums apmēram 167 cm, kalsna, brūniem matiem, zaļām acīm. Bija ģērbusies melnā mētelī, zaļganbrūnā cepurē un zilās biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot Paulas Dukures fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.