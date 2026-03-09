Sabiedrība
Šodien 15:44
Sasniegts jauns 9. marta nacionālais siltuma rekords
Pirmdien līdz plkst. 14 augstākā gaisa temperatūra valstī bija +14,7 grādi Kolkā, un tas ir jauns 9. marta nacionālais siltuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Vietējais siltuma rekords līdz diviem dienā bija pārspēts vēl sešās novērojumu stacijās. Gaisa temperatūra turpina paaugstināties.
Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Latvijā reģistrēta šajā datumā, bija +13,7 grādi pirms gada Rucavā.
Divos dienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +5..+7 grādiem Liepājā, Ventspilī, Ainažos un Bauskā līdz +14 grādiem Kolkā un Mērsragā.