Paula Dukure.
Sabiedrība
Šodien 10:40
Mūžībā devusies dziedātāja Paula Dukure
Dziedātājs Miks Dukurs sociālajā tīklā "Facebook" paziņojis, ka mūžībā devusies viņa māsa Paula Dukure.
Jau ziņots, ka vakar Valsts policija (VP) ziņoja, ka tiek meklēta dziedātāja Paula Dukure. Savukārt šodien Miks Dukurs dalījies: "Mūsu Paula ir devusies mūžībā. Informācija par atvadīšanos sekos nākamnedēļ. Šobrīd ļoti lūdzam cienīt ģimenes mieru."
VP vēsta, ka bezvēsts prombūtnē bijusī 1993. gadā dzimusī Paula Dukure atrasta bez dzīvības pazīmēm. VP par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi notikušā iemesli, taču šobrīd policijas rīcībā esošā informācija neliecina par to, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.
Portāla Jauns.lv komanda izsaka līdzjūtību Paulas ģimenei un tuvākajiem cilvēkiem.