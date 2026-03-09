Pārplūdusi Abava pie Kandavas
Abavā turpināsies ledus uzlūšana un iešana, Kurzemē jau ir applūdušas palienes un zemākās vietas, tomēr pali norisinās pakāpeniski.
FOTO: pārplūdusi Abavas upe pie Kandavas
Upēs turpinās pali, kūst sniegs un ledus, un upju notece turpinās palielināties, vien daļā Kurzemes upju tā jau sāk samazināties. Novērots, ka pārplūdusi Abavas upe pie Kandavas.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) nesen informēja, ka Bārtā, Ventā un Abavā turpināsies ledus uzlūšana un iešana, Kurzemē jau ir applūdušas palienes un zemākās vietas, tomēr pali norisinās pakāpeniski.
Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās dienās turpināsies palu process - dienas būs siltas, kusīs sniegs un ledus, bet naktīs gaidāms neliels sals. Ūdenslīmeņa kāpums ūdenstilpēs turpināsies, tas kļūs straujāks arī valsts centrālajā un austrumu daļā, bet daudzviet Kurzemes mazajās upēs ūdenslīmenis pazemināsies.
LVĢMC arī brīdina, ka tuvākajās dienās Kurzemes dienvidu daļā un Lielupes baseina upēs zemākās vietas un palienes ūdenstilpju tuvumā applūdīs plašāk. Straujāk ūdenslīmenis paaugstināsies arī valsts austrumu daļas upju baseinos, vietām ies ledus un atsevišķu ūdenstilpju tuvumā sāks applūst palienes un zemākās vietas.