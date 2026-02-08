Jauns pētījums atklāj negaidītu patiesību: šis produkts var palīdzēt nodzīvot līdz 100 gadiem
Gadu desmitiem tika uzskatīts, ka augu valsts pārtika ir veselīga dzīvesveida pamats. Taču jauns ilgtermiņa pētījums no Ķīnas, kas publicēts zinātniskajā žurnālā "Science Direct", piedāvā pavisam citu skatījumu uz uzturu vecumdienās.
Izrādās, ka cilvēkiem, kuri uzturā lieto gaļu, īpaši tiem, kuriem ir nosliece uz nepietiekamu ķermeņa masu, ir ievērojami lielākas iespējas nodzīvot līdz cienījamam 100 gadu vecumam nekā viņu vienaudžiem veģetāriešiem.
Pētījums balstīts uz vairāk nekā 5000 dalībnieku datiem — 1998. gadā viņiem bija vismaz 80 gadi un tajā brīdī nebija sirds un asinsvadu slimību, diabēta vai vēža.
Šos cilvēkus novēroja gandrīz 20 gadus. 80% dalībnieku norādīja, ka regulāri lieto gaļu, savukārt pārējie deva priekšroku augu valsts diētai, papildinot to ar zivīm, piena produktiem vai olām.
Rezultāts izrādījās negaidīts: gaļēdājiem kopumā bija lielākas izredzes nodzīvot līdz 100 gadu vecumam. Īpaši izteikta atšķirība bija cilvēkiem ar nepietiekamu ķermeņa masu.
Kāpēc vecumdienās noteikumi mainās?
Ja jaunībā un pusmūžā augu valsts uzturs tiek saistīts ar mazāku diabēta un sirds-asinsvadu slimību risku, tad vecumdienās uzsvari mainās. Organisma vajadzības būtiski mainās:
- samazinās apetīte — barības vielu deficīts un nepietiekams uzturs senioru vidū ir bieži sastopams;
- samazinās muskuļu masa un kaulu blīvums — organismam nepieciešams "būvmateriāls", lai saglabātu kustīgumu;
- samazinās enerģijas patēriņš — kustību ir mazāk, taču barības vielu nepieciešamība katrā ēdienreizē pieaug.
Šajā posmā svarīgi ir ne tikai novērst slimības, bet arī saglabāt spēku un izturību.
Īpaši interesants bija pētījuma secinājums par cilvēkiem, kuru ķermeņa masas indekss (ĶMI) ir zem 18,5. Šajā grupā gaļēdāju priekšrocība salīdzinājumā ar veģetāriešiem bija īpaši izteikta.
Dzīvnieku izcelsmes pārtika — gaļa, zivis, olas un piena produkti — nodrošina koncentrētu kvalitatīva olbaltumvielu, B12 vitamīna, kalcija un D vitamīna uzņemšanu. Šīs vielas ir īpaši svarīgas, lai muskuļi un kauli saglabātos stipri.
Cilvēkiem ar normālu vai lieku ķermeņa masu atšķirības starp gaļēdājiem un veģetāriešiem bija mazāk izteiktas.
Ko tas mums māca?
Šis pētījums nekādā gadījumā neaicina uz nekontrolētu gaļas lietošanu, taču uzsver elastīgas pieejas nozīmi uzturā.
Uzturam jāmainās līdz ar vecumu: tas, kas bija noderīgs 40 gadu vecumā, var izrādīties nepietiekams 85 gados. Novecojot ir svarīgi sekot līdzi svaram un muskuļu spēkam, lai laikus pamanītu muskuļu masas zudumu vai nevēlamu svara samazināšanos. Tāpat ieteicams uzturā iekļaut gan augu, gan dzīvnieku olbaltumvielas, piemēram, kombinējot gaļu ar pākšaugiem.
Zinātne skaidri rāda: nav vienas universālas diētas, kas derētu visiem. Augu valsts pārtika ir lielisks pamats, taču vecumdienās dzīvnieku olbaltumvielas var būt tieši tas, kas palīdz ķermenim saglabāt spēku un izturību, raksta "FitForFun".