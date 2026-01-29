Veselīgas pēdas ziemā: podoloģe Baiba Piusa dalās ar svarīgiem padomiem senioriem
Ziema var negatīvi ietekmēt mūsu pēdu veselību, radot sabiezējumus, varžacis un citus kaitējumus. Podoloģe Baiba Piusa dalās ar padomiem, kā pareizi kopt pēdas un izvairīties no biežākajām kļūdām.
“Ja radušies pēdu sabiezējumi, visdrošāk no tiem atbrīvoties speciālista kabinetā, taču daudzi pieraduši darīt paši. Atgādināšu, kā ir pareizi: ar maigu vīli noņem no sausas pēdas aptuveni trešdaļu sabiezējuma. Noteikti — sausas, jo izmērcēta āda gan šķietami vieglāk atbrīvojas no liekās kārtas, taču nevilšus var pārcensties un noņemt par daudz; āda cieš, un ragveida slānis strauji atjaunojas," atgādina podoloģe Baiba Piusa.
"Pēc apstrādes ar vīli pēdas nomazgā vai nu vienkārši dušā, vai novanno — kādi nu kuram ieradumi —, kārtīgi noslauka, pievēršot uzmanību pirkstu starpām — lai arī tās būtu sausas un nekļūtu par ieejas vārtiem baktērijām, infekcijām vai sēnītēm, kam ļoti patīk silta un mitra vide. Tad ieziež ar kopjošu, barojošu krēmu. Gaisa temperatūrai pazeminoties, ādas, tajā skaitā pēdu, kopšanā jāizvairās no mitrinošiem krēmiem un citiem ādas kopšanas līdzekļiem ar mitrinošu efektu, piemēram, losjoniem. Mitrums pievelk aukstumu; pirmkārt, nav omulīgi, otrkārt, āda kļūst raupja, veidojas mikroplaisas.”
Kā kustēties ar ieziestām pēdām? Nebūtu slikti kādu brīdi pēc pēdu apkopšanas pagulēt un atpūsties (ak, kad gan nebūtu labi pagulēt un atpūsties!), bet var arī uzvilkt zeķītes, vislabāk no dabīga materiāla, piemēram, kokvilnas. “Aptiekās un kosmētikas preču veikalos var nopirkt maskas-zeķes pēdām,” piebilst Baiba Piusa. “Jāizvēlas maska ar vēlamo iedarbību; uz nakti uzvelk kājās, pāri pārvelk mazliet lielāka izmēra zeķes un dodas pie miera. Ļoti labs rezultāts!”
Atgriežoties pie sabiezējumiem, podoloģe uzsver, ka aptuveni pusei savu klientu, kuriem tos likvidē, iesaka vērsties pie tehniskā ortopēda. Sabiezējumi ļoti uzskatāmi parāda pēdas noslogojuma izmaiņas, kas ir stājas problēmu rādītājs. “Ja, piemēram, āda uz papēža sabiezējusi tikai vienā pusē vai biezāks ādas slānis radies kaut kur zem pēdas, der pārbaudīt stāju un pēc nepieciešamības to koriģēt,” podoloģe turpina. “Speciālista izgatavotas ortopēdiskās zoles vai apavu ieliktnīši palīdzēs mazināt stājas defektus, kas savukārt ir muguras, gūžu sāpju un citu sūdzību iemesls.”
Pārejot uz slēgtiem apaviem, tulznas nomaina varžacis. Tās var rasties ne tikai pārāk ciešu apavu, bet arī sīku traumu dēļ, piemēram, no ādā iestrēguša smilšu graudiņa, kam apkārt veidojas varžacij raksturīgais ādas sabiezējums. Podoloģe atceras klienti, kuras varžacs cēlonis bija kājas pirkstā iedūrusies skropsta…
Ja varžacis izgriež mājās, ļoti jāuzmanās, lai noņemtu tikai lieko ādas slāni un neradītu traumas. “Būdama podoloģe, neiesaku izmantot plāksterus varžacu noņemšanai; es tos pat aizliegtu!” speciāliste neslēpj. “Jābūt ļoti piesardzīgiem un precīziem, lai šādi panāktu labu rezultātu. Esmu redzējusi kājas, kuru ādu šajos plāksteros esošā skābe pamatīgi apdedzinājusi, jo tie turēti par ilgu vai noslīdējuši no sabiezējuma. Paiet ilgs laiks, kamēr bojātā vieta reģenerējas.
Ja varžacs veidojusies vietā, uz kuru ilgstoši bijis spiediens, piemēram, kurpes siksniņa vai pārlieku šaurs kurpes purngals, to ieteicams atslogot. Aptiekās var iegādāties palīglīdzekļus, tajā skaitā porolona riņķīšus vai mīkstas gēla zolītes, kas atvieglo sāpes un novērš varžacs kairinājumu. Ja āda ilgstoši netiek kairināta, varžacs pamazām izbīdās uz āru un var izzust; tiesa, ja to atkal nospiedīs, varžacs ātri uzradīsies no jauna.”
Vai aukstajā sezonā būtu jāatsakās arī no kāju nagu lakošanas? “Tas būtu ieteicams gan tādēļ, lai dotu nagiem atelpu, gan iespējamu risku dēļ — tumsa un siltums zem nagu lakas ir pateicīga vide sēnītēm un baktērijām, vēl jo vairāk siltos, iesvīdušos slēgtajos apavos… Jābūt ļoti disciplinētai un stingri jāievēro higiēna, lai saudzētu lakotu nagu veselību. Vēl jo vairāk jāuzmanās ar cietajiem gēla nagiem, tie pat mazliet pārauguši slēgtos apavos var pamatīgi traumēt pirkstus,” atbild podoloģe.
Izvēloties apavus nākamajai sezonai, podoloģe iesaka izņemt tiem iekšējo zoli un uzkāpt virsū — ja pie pirkstgaliem ir apmēram centimetrs brīvas vietas un pēda labi tajā ieguļas, kurpes vai zābaki būs piemēroti. Tāpat der atcerēties, ka ieteicams telpās pārvilkt vieglākus, plānākus apavus, bet zābakus vai ielas kurpes vakarā izžāvēt — vislabāk vienkārši siltā, sausā vietā, nevis uz radiatora.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem