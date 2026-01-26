Gremošanas trakts nav tikai “vēders”: ārsti brīdina par plašāku ietekmi uz veselību
23. janvārī Rīgā ar plašu profesionāļu līdzdalību norisinājās Latvijas Gastrointestinālo slimību asociācijas (LGISA) rīkotā pirmā starpdisciplinārā konference “Vai vēdera veselība sākas mutē?”, kas pulcēja vairāk nekā 600 dažādu specialitāšu no visas Latvijas.
Konference tika rīkota ar mērķi veicināt multidisciplināru skatījumu uz gremošanas veselību, uzsverot mutes dobuma, mikrobiotas un kuņģa–zarnu trakta savstarpējo saistību. Pasākuma laikā īpaša uzmanība tika pievērsta agrīnai diagnostikai, profilaksei un mūsdienīgām ārstēšanas pieejām, kas balstītas gan jaunākajos zinātniskajos pētījumos, gan klīniskajā praksē. Konference kalpoja arī kā profesionāla platforma diskusijām un sadarbības stiprināšanai starp dažādu specialitāšu ārstiem un citiem nozares profesionāļiem.
“Gremošanas veselība nav izolēta tikai kuņģa vai zarnu problēma – tā ir sistēmiska, daudzslāņaina un cieši saistīta ar mutes dobuma mikrobiomu, imūnprocesiem un iekaisumu visā organismā. Šīs konferences mērķis bija satuvināt dažādu specialitāšu skatījumus un parādīt, ka efektīva profilakse un ārstēšana sākas ar sadarbību,” uzsver Ilona Vilkoite, Latvijas Gastrointestinālo slimību asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Konferences laikā tika aplūkota mutes dobuma veselības ietekme uz kuņģa–zarnu trakta slimību attīstību, mikrobiotas nozīme lokālā un sistēmiskā iekaisumā, hronisku gremošanas slimību riska faktori, kā arī iekaisuma un onkoloģisko slimību agrīnas atpazīšanas iespējas. Lektori uzsvēra, ka dažādu specialitāšu sadarbība ikdienas praksē kļūst arvien nozīmīgāka, lai pacientiem nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu aprūpi.
“Ģimenes ārsta praksē mute bieži vien ir pirmais signāls par procesiem, kas notiek dziļāk gremošanas traktā,” norāda Ksenija Margole. “Spēja savlaicīgi atpazīt šīs pazīmes dod iespēju agrīnai diagnostikai un efektīvākai pacientu aprūpei.”
Konferencē ar ziņojumiem uzstājās Latvijas veselības aprūpes speciālisti no gastroenteroloģijas, ģimenes ārstu, uztura un stomatoloģijas jomas, sniedzot gan teorētisku, gan praktisku skatījumu uz mutes–zarnu ass nozīmi veselības saglabāšanā.
"Ne tikai tas, ko mēs ēdam, bet arī tas, kā mēs ēdam – pārtikas struktūra, košļāšana un šķiedrvielu daudzums būtiski ietekmē mikrobiomu un gremošanas veselību,” uzsver Svetlana Aleksejeva. “Šie ikdienas paradumi ir viens no vienkāršākajiem, bet spēcīgākajiem profilakses instrumentiem.”
Latvijas Gastrointestinālo slimību asociācija apvieno dažādu specialitāšu ārstus un veselības aprūpes profesionāļus, veidojot vienotu profesionālo platformu gremošanas veselības attīstībai Latvijā un veicinot gan profesionāļu, gan sabiedrības izglītošanu šajā jomā.
Kā Latvijas Gastrointestinālo slimību asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilona Vilkoite uzsver, tuvākajos gados asociācija plāno attīstīt regulāru konferenču ciklu, rīkojot līdz pat četrām tematiskām konferencēm gadā, katru veltot konkrētiem gremošanas veselības un ar to saistītu jomu jautājumiem, lai veicinātu ilgtermiņa sadarbību un profesionālu izaugsmi Latvijā.
Konferences video ieraksts tuvākajā laikā būs pieejams platformā evisit.eu.