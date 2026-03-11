Latvijas ratiņkērlingisti pieveic Lielbritāniju un saglabā cerības uz pusfinālu
Latvijas ratiņkērlinga komanda trešdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs otrajā mačā izcīnīja uzvaru, tiekot pie trešā panākuma turnīrā.
Vakara spēlē Latvija ar 8:5 pieveica Lielbritāniju, saglabājot cerības uz iekļūšanu pusfinālā.
Latvijas komanda maču iesāka veiksmīgi, pirmajā endā tiekot pie četriem punktiem. Turpinājumā ritēja līdzīga cīņa un pēc sešiem endiem rezultāts bija 8:4 par labu Latvijai. Septītajā endā Lielbritānija atspēlēja vienu punktu, bet noslēdzošajā endā varēja maksimāli tikt pie diviem punktiem, kas lika spēli apturēt.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē Latvijas ratiņkērlingisti ar 5:6 piekāpās Norvēģijai.
Latvijas komanda, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai. Turpinājumā latvieši ar 1:11 piekāpās Kanādai un ar 8:6 pārspēja ASV, kā arī ar 5:9 atzina Ķīnas pārākumu.
Latvijas vienība turnīra pēdējā mačā spēlēs ar Itāliju. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.