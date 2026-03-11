Valverdes “hat trick” nodrošina “Real” pārliecinošu uzvaru pār “United”
Spānijas kluba Madrides "Real" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā mačā savā laukumā pārspēja Anglijas premjerlīgas klubu Mančestras "United".
"Real" bija pārāki ar 3:0 (3:0), sperot platu soli pretī ceturtdaļfinālam.
Ar "hat trick" mājinieku sastāvā pirmajā puslaikā izcēlās Federiko Valverde, kurš bija precīzs 20., 27. un 42. minūtē.
Savukārt pagājušās sezonas turnīra uzvarētāji Parīzes "Saint-Germain" (PSG) mājās ar 5:2 (2:1) apspēlēja Londonas "Chelsea" komandu.
Spēles 10. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Bredlijs Barkola, bet 28. minūtē Malo Gusto panāca izlīdzinājumu. Vadību PSG atguva 40. minūtē pēc Usmana Dembelē precīzā sitiena.
Otrā puslaika 12. minūtē Enco Fernandess vēlreiz izlīdzināja rezultātu, tomēr mājinieki spēja izcīnīt pārliecinošu uzvaru, 74. minūtē precīzi sitot Vitinjam un 86. minūtē, kā arī kompensācijas laikā - Hvičam Kvarachelijam.
Vēl vienā mačā Norvēģijas klubs "Bodo"/"Glimt" savā laukumā ar 3:0 (2:0) pieveica portugāļu Lisabonas "Sporting".
Mājinieku rindās 32. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Sondre Fets, bet pirmā puslaika kompensācijas laikā Ūle Blumbergs panāca 2:0. Trešos vārtus spēles 71. minūtē guva Kaspers Hogs.
Tikmēr neizšķirti 1:1 (0:0) pirmajā duelī cīnījās vācu Leverkūzenes "Bayer" un Londonas "Arsenal".
Leverkūzenē notikušajā spēlē "Bayer" vadībā 46. minūtē izvirzīja Roberts Andrihs, bet neizšķirtu viesiem panāca Kajs Havercs, kurš 89. minūtē pret savu bijušo klubu realizēja 11 metru soda sitienu.
Ceturtdaļfinālā iekļūs uzvarētāja divu maču summā. Atbildes spēles paredzētas nākamnedēļ.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".