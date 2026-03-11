Latvijā atklāta satraucoša problēma ar precēm “AliExpress”, “Temu”, “Amazon” un citās platformās
Pat visplašāk pazīstamajās tiešsaistes platformās bieži vien trūkst pilnīgas informācijas par ražotāju, drošības brīdinājumiem vai atbildīgo personu Eiropas Savienībā (ES). Šādi secinājumi gūti Eiropas Komisijas rīkotajā kontrolpārbaudē (“Sweep”), kur pagājušā gadā piedalījās Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) kopā ar ES tirgus uzraudzības iestādēm.
Pieaugot e-komercijas apjomiem, patērētājiem tiešsaistē ir jāsaņem tāda pati informācija kā klātienē, lai varētu izvērtēt preces drošumu. Informācijas trūkums apgrūtina patērētāju iespējas izvērtēt piedāvājumu atbilstību drošuma prasībām. Vispārējā produktu drošuma regula (ES) 2023/988 paredz, ka platformām jānodrošina būtiska informācija par preci: tās identifikācija, ražotājs vai atbildīgā persona ES, brīdinājumi un cita drošības informācija.
Pārbaudes veica platformās, kas piedāvā bērnu aprūpes preces. Kopumā ES tirgus uzraudzības iestādes analizēja 1741 bērnu aprūpes produkta piedāvājumu 47 dažādās platformās (gan ES, gan trešo valstu izcelsmes). Rezultāti rāda, ka:
- 48 % gadījumu nebija pilnas informācijas par ražotāju,
- 32 % gadījumu nebija informācijas par atbildīgo personu ES,
- 5 % gadījumu nebija informācijas, kas ļauj identificēt produktu.
Tāpat iestādes konstatēja 16 bīstamu produktu piedāvājumus, par kuriem jau iepriekš bija brīdinājumi ES ātrās brīdināšanas sistēmā Safety Gate. Lielākajā daļā gadījumu platformas pēc iestāžu pieprasījuma pārkāpumus novērsa (79%).
Latvijā PTAC pārbaudīja 50 bērnu mēbeļu piedāvājumus 5 platformās, tai skaitā aliexpress.com, amazon.com, etsy.com, temu.com un 220.lv.
Konstatēti 36 neatbilstoši piedāvājumi (72 %), vienā platformā neatbilstību nebija, trīs platformās neatbilstoši bija visi pārbaudītie piedāvājumi.
Pārbaudes liecina, ka daļai platformu joprojām trūkst izpratnes par to pienākumiem. PTAC turpinās uzraudzību un arī turpmāk piedalīsies kopīgos ES projektos. PTAC aicina komersantus pārliecināties par piedāvājumu atbilstību prasībām.
Papildus kontrolpārbaudēm PTAC pagājušā gadā testēja arī no trešo valstu platformām iegādātas preces. Kopumā pārbaudīti 130 produktu paraugi, un 56 % no tiem atzīti par nedrošiem.
Visvairāk neatbilstību konstatēts: bērnu precēm - 67 %, bižutērijai - 64 %, rotaļlietām - 42 %, elektroiekārtām 40 %, viedajām radioiekārtām 35 %.
PTAC atgādina, ka neatbilstošas elektroiekārtas var radīt elektrošoka vai ugunsgrēka risku, savukārt rotaļlietās un bižutērijā konstatētās veselībai bīstamas vielas, piemēram, ftalāti un kadmijs, var radīt nopietnus riskus veselībai, īpaši bērniem, tostarp ietekmēt hormonālo sistēmu, bojāt orgānus vai izraisīt citas ilgtermiņa veselības problēmas.
Ieteikumi patērētājiem: pirms pirkuma pārliecinies, ka preces aprakstā ir visa nepieciešamā informācija, tostarp paredzētais pielietojums, ražotājs, atbildīgā persona Eiropas Savienībā, drošības informācija un brīdinājumi. Neiegādājies preces, ja nav iespējams pārliecināties par to piemērotību vai atbilstību, kā arī tad, ja trūkst informācijas par ražotāju vai atbildīgo personu. Tāpat pārbaudi, vai platformai ir norādīta kontaktinformācija. Ja piedāvājums neatbilst prasībām vai rada aizdomas par drošumu, informē platformu, pārdevēju, norādīto atbildīgo personu Eiropas Savienībā un PTAC.