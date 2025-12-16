Gastroenterologa ieteikumi, kā izvairīties no svētku pārēšanās sajūtas
Svētku vakariņas ģimenes un draugu lokā… Svecēs iegrimis galds, kas priecē acis (un vēderus) ar zirņiem un speķa gabaliņiem, sen kāroto rasolu, kotletēm, štovētiem kāpostiem un vecmammas ceptiem pīrādziņiem… Tas nav tikai kadrs no TV reklāmas. Tā ir šo svētku realitāte – neatņemama Ziemassvētku daļa.
Un gandrīz katrs no mums, paralēli svētku priekam, ir pieredzējis pārēšanos, kas pasliktina pašsajūtu, rada smaguma un noguruma sajūtu, vēdera uzpūšanos, kuņģa dedzināšanu un virkni citu problēmu. Tieši tad var saasināties arī jau esošie veselības traucējumi. Bet kā, lai turas pretī visiem galdā esošajiem gardumiem?
Klīnikas „Goodlife” vadītājs, sertificēts un Latvijā praktizējošs gastroenterologs, endoskopists Dr. Sabrī Abdelmasī dalās ar dažiem vērā ņemamiem ieteikumiem, kā saudzēt savu kuņģa-zarnu traktu svētku laikā un izvairīties no nepatīkamajām sajūtām.
Lai pēc svētkiem sliktā pašsajūta no pārēšanās neliktu par sevi manīt, ir viens zelta likums, kuru nepieciešams ievērot, un kuru zinām visi – ēst samērīgi un mazām porcijām. Un tomēr statistika liecina, svētku brīvdienām beidzoties, 30% - 40% Latvijas iedzīvotāju izjūt sūdzības kuņģa - zarnu trakta darbībā. Ilgstoša smaguma sajūta, caureja, gastrīta saasinājumi, vēdera pūšanās – tās ir tipiskākās sūdzības, kuras tad risinām mēs, gastroenterologi.
Parūpējies par labsajūtu jau iepriekš
Būtu nepieciešams laicīgi sagatavot savu organismu izēšanās triecienam. Viens no efektīvākajiem veidiem ir sabalansēt labās un sliktās baktērijas, kas veido kuņģa – zarnu mikrofloru. Mūsu uzdevums ir rūpēties par līdzsvaru. Tāds ir dzīves princips – nevis, ka mēs izdzenam slikto laukā, bet rūpējamies par to labo, kužinot un čubinot. Un tikai tad iestājas harmonija.
To var panākt ikdienā lietojot labās baktērijas saturošus ēdienus, piemēram, skābus kāpostus, salātus, jogurtu, kefīru, vai arī aptiekā iegādātu labo baktēriju izlasi. Efektīvas labās baktērijas var palīdzēt novērst vēdera pūšanos un gāzu rašanos – divas visbiežāk sastopamās problēmas, kas rodas pārēšanās gadījumos. Vajadzētu sākt gatavoties svētku mielastiem un veidot harmoniju zarnu mikroflorā vismaz nedēļu pirms svētkiem.
Es saviem klientiem iesaku izvēlēties vietējā zīmola LYL love your life ® produktu LYLBIOTIC. Tieši šo labo baktēriju izlasi atzīst Gremošanas Slimību biedrība un es šo kolēģu viedoklim uzticos. LYLBIOTIC labo baktēriju kompleksam tikai vienā kapsulā ir iekļauts superliels baktēriju skaits – 34 miljardi. Liela ir arī baktēriju daudzveidība – 8 zinātniski pētītas baktēriju sugas un unikālās Saccharomyces boulardii rauga šūnas.
Saprotiet, lielākā daļa vēdera problēmas, nozīmē to ka cilvēka mikrofloras sastāvs ir disbalansā un tajā vairāk ir baktērijas, kas dod, piemēram, gāzes. Neskaitāmi daudzos zinātniskos pētījumos ir pierādīts, ka bifidobaktērijas, laktobaktērijas un Saccharomyces boulardii veicina labvēlīgo baktēriju veidošanos zarnās, uzlabo gremošanu, palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu, novērš aizcietējumu rašanos vai tieši pretēji ir efektīvas pie visa veida caurejām.
Turklāt, labā baktērija Bifidobacterium longum dod citokīnus, kas strādā pret citām – nevēlamām baktērijām, nogalinot tās. Ja mēs saprotam, kā notiek šī „saruna", tad mēs tiešām spējam ietekmēt dažādās nepatīkamās sajūtas vēderā, papildinot ikdienas un svētku diētu ar nepieciešamajām labajām baktērijām. Tas ir fantastiski, jo šīs baktērijas ir daļa no cilvēka organisma, tās nav ķīmiskas vielas. Ir iespēja vienkārši bagātināt kuņģa – zarnu mikrofloru ar tām sugām, kurām vajadzētu būt vairāk nekā citām.
Arī svētkos ēd pareizi
Lai nepārēstos, ir jāēd lēni. Tas būs viegli izdarāms, ja pēc katra kumosa noliksiet dakšiņu atpakaļ uz galda. Noteikti ir jātaisa pārtraukumi. Svētku vakarā to lieliski var realizēt, dodoties īsās pastaigās, dejojot un piedaloties aktivitātēs.
Atcerieties, ēdiens ir rūpīgi jāsakošļā! Atkarībā no maltītes, 10 - 40 košļāšanas reizes būs gana, lai kuņģis un smadzenes saņemtu pareizos signālus, un pārēšanās drauds mazinātos.
Atceries par miegu
Nakts, pēc kārtīgi nosvinētiem svētkiem, var sagādāt problēmas ar aizmigšanu, jo spiedošā sajūta kuņģī dod signālu smadzenēm un gulēšana ir praktiski neiespējama. Ir pierādīts, ka zarnu mikrobioms un smadzenes ir cieši saistītas, un ir saistība starp miegu un gremošanas traktā mītošo baktēriju skaitu un daudzveidību. Pēc ēšanas, vajadzētu būt vismaz 2 stundu pauzei līdz gulēt iešanai un šajā laikā papildus uzņemtas labās baktērijas var pozitīvi ietekmēt gulēšanas ritmu.
Svarīgi pamatprincipi, kas jāievēro, izvēloties labo baktēriju kompleksu aptiekā:
- izvēloties efektīvas labās baktērijas jāpievērš uzmanība baktēriju skaitam un sugu daudzveidībai – skaitam jābūt miljardos un, jo plašāks sugu skaits, jo tās vērtīgākas - viens baktēriju veids nevar izpildīt pārējo funkcijas. Baktērijām atšķiras piestiprināšanās vieta zarnās. Vienas ir aktīvākas tievajā zarnā, bet otras atkal vislabāk darbojas resnajā zarnā. Citām kolonijas patīk veidot zarnu gļotādā, vai – uz zarnās nokļuvušās barības;
- svarīgi skatīties, lai būtu pievienotas prebiotikas, jo tās dod iespēju baktērijām iedzīvoties un augt zarnu traktā;
- kāds ir labo baktēriju kapsulas apvalks – jo ne visas labās baktērijas kapsulās ir aizsargātas no agresīvās kuņģa pH vides un tādējādi nevar nokļūt zarnās – īstajā vietā, kur tām ir jāaktivizējas.
- kādus uzglabāšanas nosacījumus iesaka ražotājs un kāds ir derīguma termiņš.
- kāds ir baktēriju kapsulu iepakojums – blisteru iepakojumā kapsulas tiek individuāli aizsargātas visā produkta derīguma termiņa laikā, ne tikai līdz pirmajai atvēršanas reizei, kā tas ir ar pudelītēm. Blisteri ir pierādījuši augstāku drošības līmeni nekā pudelīšu iepakojums;
- ērtības labad, svarīgi, kāda ir ražotāja noteiktā dienas deva.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.