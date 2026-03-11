Izraēla sāk jaunu triecienu vilni pret “Hizbollah” mērķiem Beirūtā
Izraēlas armija trešdien sākusi jaunu triecienu vilni pret Libānas šiītu teroristu grupējuma "Hizbollah" mērķiem Beirūtas dienvidu priekšpilsētās, paziņoja armija.
Armijas preses pārstāvis atsevišķā paziņojumā platformā "X" solīja, ka Izraēlas armija "drīzumā ar lielu spēku vērsīsies pret ["Hizbollah"] objektiem, interesēm un militārajām spējām" šajā rajonā.
Iepriekš armija ziņoja, ka pēdējās stundās "Hizbollah" izšāvis desmitiem raķešu pret Izraēlu. Grupējums paziņojis, ka sācis jaunu militāru kampaņu, kas vērsta pret Izraēlu.
Izraēlas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests "Magen David Adom" (MDA) ziņoja, ka raķešu triecienos ievainoti divi cilvēki.
Izraēlas raidorganizācija "Channel 12" un izdevums "The Times of Israel" ziņoja, ka "Hizbollah" izšāva aptuveni 100 raķetes.
"The Times of Israel" raksturoja šo raķešu uzbrukumu kā lielāko "Hizbollah" uzbrukumu Izraēlai kopš marta sākuma, kad kaujinieki pēc ilgāka pārtraukuma atsāka šaut raķetes Izraēlas virzienā. Uzbrukumi bija atbilde uz Irānas augstākā līdera Ali Hamenei nogalināšanu ASV un Izraēlas triecienos Irānai 28. februārī.