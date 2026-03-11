FOTO: Biļešu automāti, kurus reiz apmānīja ar pogām, - kā reiz brauca Rīgas sabiedriskajā transportā
Laikā, kad biļeti par braucienu var nopirkt ar dažiem klikšķiem telefonā, grūti iedomāties, ka reiz Rīgas tramvajos un trolejbusos pasažieri biļetes iegādājās īpašos automātos, iemetot tajos monētas.
Kā atgādina “Rīgas satiksme”, šādi biļešu automāti tika ieviesti 20. gadsimta 60. gados pavisam praktiska iemesla dēļ — trūka konduktoru, tāpēc pasažieriem tika dota iespēja biļeti iegādāties pašiem.
Uzņēmuma vēstures krājumā saglabājušās dažādas liecības par tā laika braucieniem, un viens no interesantākajiem priekšmetiem ir tieši biļešu automāts. Daļu šo automātu modeļu pat izstrādājuši tā laika uzņēmuma darbinieki.
Toreiz sistēma bija vienkārša — pasažieris iemeta monētas automātā un saņēma papīra biļeti. Automāta iekšpusē atradās metāla kastīte, ko darbinieki izņēma un nogādāja uz 5. tramvaju depo Brīvības ielā 191, kas tolaik bija 1. depo. Tur katra monēta tika rūpīgi šķirota un skaitīta, pirms naudu nogādāja bankā.
Tomēr arī toreiz pasažieriem netrūka atjautības. Kā atklāj “Rīgas satiksme”, reizēm pusautomātā monētu vietā tika iemesta poga, sērkociņš vai pat pudeles korķis — un pretī tāpat izkrita brauciena biļete.