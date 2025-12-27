Nelaimīgi paslīdēji un nokriti - kad obligāti braukt uz traumpunktu un kad ārstēties tāpat mājās
Ak vai, cik muļķīgi sanāca! Paslīdēji, nokriti un sasiti galvu, roku, kāju... Varianti ir dažādi. Ko darīt? Iet mājās un cerēt, ka sāpes pāries, braukt uz traumpunktu vai saukt ātros? Skaidro Veselības centra 4 traumatologs Guntis Eihenbergs.
Traumas, kas gūtas, paslīdot uz ledus, ir dažādas – var mazliet sasisties, piecelties un doties tālāk, taču var gadīties, ka kritiens ir bijis nopietns. Ne vienmēr krītot atsitas pret līdzenu virsmu, var sasisties, piemēram, pret trotuāra malu. Tipiski, ka krītot cilvēki salauž plaukstas, rokas, asteskaulu, potītes.
Cik ļoti sasities?
Ja, kustinot sasisto roku vai kāju, nejūti asas sāpes, un ja uz traumētās kājas vari stāvēt, tad, visticamāk, lūzuma nav. Taču nav arī 100 % garantijas, ka nekas nav lauzts, jo dažreiz tikai rentgenā redzams, ka pēc traumas tomēr ir ielūzusi kaula virsma, ko arī kvalificē kā lūzumu.
Ja pēc kritiena redzi, ka ekstremitāte ir deformējusies, tas var būt gan lūzums, gan mežģījums. Tomēr, ja kritiena brīdī dzirdi krakšķi, tas liecina par lūzumu.
Ja ir kaut mazākās aizdomas par lūzumu, vajadzētu taisīt rentgenu. Tiesa, ceļš caur poliklīniku un pierakstu pie ģimenes ārsta var būt pārāk garš, tāpēc, pat ja šķiet, ka viss ir kārtībā, sirdsmieram trīs dienu laikā vajadzētu aiziet uz traumpunktu un uztaisīt rentgenu.
Kā rīkoties, ja sasities viegli?
* Uz sasistās vietas liec kaut ko aukstu, bet ne tieši uz ādas, lai negūtu apsaldējumu. Starp miesu un aukstumu liec kādu drāniņu, der arī dvielis. Mūsdienās pieejami moderni pūšamie aerosoli, kas rada ar aukstuma efektu, dažādi geli un ledus paketes.
Aukstums sašaurina asinsvadus, līdz ar to samazinās asiņošanas risks, jo jebkura trauma rada mīksto audu bojājumu. Ja ir stiepta, plēsta trauma, kā arī potītes sastiepums, tā asiņo, un, jo lielāka būs tūska, jo ilgāks pēc tam būs dzīšanas process.
* Pret sāpēm varlietot pretsāpju gelu, kā arī bezrecepšu medikamentus. Arī aukstuma komprese palīdz mazināt sāpes.
* Sildīt traumēto vietu nedrīkst, jo tad notiek pretējais – asinsvadi paplašinās, asiņošana kļūst spēcīgāka, tūska palielinās.
Vai tikai nav lauzta?
Ja šķiet, ka kaut kas lauzts, zvani Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Tā speciālisti telefona zvanā izvērtēs stāvokli. Rēķinies, ka izsaukumu var arī atteikt, sakot, ka saviem spēkiem jānokļūst traumpunktā, jo tu spēj pārvietoties.
Ja krītot sasists krūškurvis, galva – tā ir dulla, redze miglaina vai pat zaudēta samaņa –, steidzami jāsauc NMPD!