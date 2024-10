Ingus Ulmanis traumējis abas kājas un nonācis ratiņkrēslā

Ingus filozofē, ka šādi viņš esot piespiests mazliet atpūsties, jo pats jau neapzinājās, ka vajadzētu iepauzēt. “Pēdējie mēneši bija ļoti aktīvi, nesen Dzintaru koncertzālē noslēdzās mans 60. jubilejas koncerts, un biju jau meties iekšā jaunos darbos. Visu ko biju sasolījis, apsolījis... Visi uz mani gaida, bet es jau nekur netieku. Diezgan dīvaina sajūta, ka nākas zvanīt un izskaidrot situāciju, taču labi, ka cilvēki ir saprotoši. Stulbi, ka nākas atteikt, ka darbi iekavējas. Tomēr vienu koncertu nodziedāju, sēžot ratiņkrēslā... Un nākamnedēļ atsākas aktīvāka koncertēšana. Savukārt darbus Latvijas Radio gan veicu no mājām, jo, lai arī esmu piešāvies pārvietoties ar kruķiem, tik un tā ir savas problēmas. Es tagad lieliski zinu, kā jūtas cilvēki ar kustību traucējumiem – kad nav iespējams tikt pāri pat maziem slieksnīšiem. Līdz šim par to nebiju aizdomājies, bet nu, kad pats esmu ar to saskāries, saprotu, cik grūti ir kaut kur nokļūt.” Ingus piebilst, ka šīs traumas dēļ diezgan lielas neērtības izjuta arī viņa ģimene: “Es ģimenē esmu vienīgais autovadītājs, līdz ar to visi uz divām nedēļām bija kā paralizēta, jo nekur nevarēju aizbraukt, pat uz veikalu ne.”