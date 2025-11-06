Kā mazināt bērnu traumu risku: izdots pilnveidots vecāku padomu ceļvedis bērnu drošībai
Lai palīdzētu mazināt bērnu traumatismu Latvijā un vecākiem sniegtu uzticamu, praktisku informāciju par drošības riskiem dažādos bērna vecuma posmos, Latvijas Vecāku organizācija izdevusi pilnveidotu padomu grāmatu “Kā nosargāt savu bērnu”. Grāmata ir pieejama bez maksas – gan drukātā, gan digitālā formātā.
Jaunajā izdevumā apkopota mediķu, drošības ekspertu un psihologu pieredze par to, kā ikdienā pasargāt bērnu no traumām mājās, pagalmā, uz ielas, brīvā dabā, digitālajā vidē un attiecībās ar citiem cilvēkiem. Grāmatas saturs pielāgots mūsdienu realitātei, iekļaujot arī jaunus riskus – batutu traumas, elektroskūteru un skrejriteņu negadījumus, kā arī apdraudējumus digitālajā vidē.
“Bērnu drošība joprojām ir aktuāla problēma, tāpēc mūsu mērķis ir palīdzēt vecākiem apzināties riskus un mazināt nelaimes, kuras bieži vien ir novēršamas. Ja vecāki zina un pamana riskus, viņi spēj tos novērst,” saka Latvijas Vecāku organizācijas vadītāja un grāmatas galvenā redaktore Inga Akmentiņa-Smildziņa. “Bērns nav mazs pieaugušais – viņam pasaule jāiepazīst drošos apstākļos. Šī grāmata palīdz vecākiem skatīties uz vidi ar bērna acīm un laikus pamanīt riskus.”
Grāmatā atrodami praktiski ieteikumi vecākiem – sākot no drošas vides izveides mājoklī un bērna pieskatīšanas līdz pirmās palīdzības sniegšanai, ja nelaime jau notikusi. Tajā ietvertas arī sadaļas par drošību digitālajā vidē, emocionālo drošību attiecībās, kā arī vakcināciju un slimību profilaksi.
Grāmatā apkopoti biežākie nelaimes gadījumi un riska faktori, piemēram:
• kritieni no augstuma un mēbelēm;
• applaucēšanās ar karstiem šķidrumiem;
• aizrīšanās ar rotaļlietām vai ēdienu;
• slīkšana dažādās ūdenstilpnes;
• dzīvnieku kodumi un saindēšanās ar sadzīves ķīmiju.
Īpaša uzmanība veltīta arī vecāku emocionālajam līdzsvaram – spējai saglabāt modrību un pacietību, jo bērna drošība ir tieši atkarīga no pieaugušā labsajūtas. “Ja vecāki ir pārguruši, viņi kļūst mazāk vērīgi. Tāpēc rūpes par bērna drošību sākas ar rūpēm par sevi pašu,” atgādina Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Grāmata “Kā nosargāt savu bērnu” ir pieejama bez maksas:
• drukātā veidā – Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas Dzemdību namā, bibliotēkās visā Latvijā un citviet.
• digitālā formātā – vietnē www.vecakuorganizacija.lv un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā šeit.
Izdevuma tapšanā piedalījušies speciālisti no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Veselības ministrijas, SPKC, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, RSU, VUGD un biedrības “Dardedze”, savukārt grāmatas izdošanu atbalstījis tehnoloģiju uzņēmums “Tet”.