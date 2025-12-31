Pazemojošs spriedums gada beigās: Megana Mārkla nonāk apkaunojošā situācijā
Prinča Harija sievai Meganai Mārklai nav sveša sabiedrības kritika. Gadam noslēdzoties, viņas vārds iekļauts sarakstā, kur apkopotas "nīstākās slavenības".
Megana Mārkla saskārusies ar jaunu apkaunojumu – viņa iekļauta pazemojošā gada nogales aptaujā. Atklāts, ka 2025. gadā viņa ieņēmusi līderes pozīciju sabiedrībai nepatīkamāko slavenību sarakstā. Saseksas hercogiene ierindota pirmajā vietā portāla “Ranker” veidotajā topā, lai gan iepriekšējos gados viņa tajā atradās zemāk. Saraksts tiek veidots, balstoties uz aptaujas dalībnieku viedokli un sabiedrības noskaņojumu, kas 44 gadus vecajai Mārklai ir būtisks reputācijas trieciens.
Ieskats Meganas Mārklas Ziemassvētku speciālizlaiduma pārraidē
Kopš 2023. gada Megana regulāri bijusi šī saraksta top 10 cilvēku skaitā, taču ar katru gadu viņas pozīcija ir paaugstinājusies – šoreiz negatīvā nozīmē. Šogad viņa un Šons Kombss vairākkārt mainījušies ar pirmo vietu.
Kā ziņo “Yahoo Entertainment”, šis saraksts ir trieciens arī Meganas vīram princim Harijam, kurš, tāpat kā sieva, ierindots top 10. Balsošana notiek reāllaikā, tādēļ slavenību pozīcijas sarakstā var bieži mainīties. Šī ziņa sekojusi īsi pēc tam, kad atklātībā nonākusi informācija, ka Saseksas hercogu pāris piecu gadu laikā zaudējis jau vienpadsmito sabiedrisko attiecību speciālistu, tostarp arī savu galveno komunikācijas vadītāju.
Megana Mārkla un princis Harijs Pasaules garīgās veselības dienas gala pasākumā 2025. gada 9. oktobrī
Pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka Meredita Meinsa, kura pie Harija un Meganas strādāja mazāk nekā gadu, 2026. gadā “meklēs jaunas profesionālās iespējas” pēc laika, kas pavadīts “iedvesmojošā darbā” ar hercogu un hercogieni.