Vai gaidāms arī kas labs? Nostradama pareģojumi 2026. gadam
Kā katru gadu, arī jaunās Nostradama pareģojumu interpretācijas izraisa ziņkārību un satraukumu par tuvāko nākotni. 2026. gadā "tulkotāji" paredz ekoloģiskas katastrofas, finanšu krīzes, jaunu pasaules kārtību un mākslīgā intelekta uzplaukumu.
Kā parasti, Mišela Nostradama paredzējumi atkal kļūst aktuāli gada nogalē. XVI gadsimta franču astrologam jau sen piedēvē prognozes par svarīgiem vēsturiskajiem notikumiem.
Tuvojoties 2026. gadam, pieaug interese par iespējamajiem pareģojumiem, kas ietverti Nostradama "Pareģojumos" — slavenajā krājumā.
Jaunās viņa darbu interpretācijas liecina par nemierīgu 2026. gadu, ko raksturo "lielais drūzums", atsauces uz "asinīm", konflikta eskalācija starp Austrumiem un Rietumiem, kā arī līdera nākšana pie varas, ko daži pētnieki saista ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, kuru "tulkotāji" dēvē par "karali Donaldu", ziņo laikraksts "Express".
Lai gan Nostradama pareģojumi ir bēdīgi slaveni ar savu noslēpumainību, jaunās interpretācijas norāda cita starpā arī uz satraucošiem notikumiem.
Astrologs pirmo reizi savu pareģojumu krājumu "Les Propheties" publicēja 1555. gadā. Tas satur 942 četru rindu dzejoļus (katrenus), rakstītus ar arhaiskas latīņu un viduslaiku franču valodas frāžu sajaukumu. Gadsimtu gaitā viņa darbus saistīja ar pasaules mēroga notikumiem — no Lielā Londonas ugunsgrēka līdz Hirosimas un Nagasaki atombumbu bombardēšanai un pavisam nesen — Covid-19 pandēmijai.
Vai mums jāgaida jaunas dabas katastrofas?
Viena no atkārtotajām tēmām iespējamajos Nostradama pareģojumos ir dabas katastrofas. Daudzi uzskata, ka tādi simboli kā "uguns no debesīm" var paredzēt ekstrēmus laikapstākļus 2026. gadā, ņemot vērā klimata pārmaiņu sekas.
Citi apskatnieki brīdina par iespējamu finanšu krīzi. Dažos no tiem minētas "korumpētas valūtas" un "nemierīgie tirgi" — pēc šīm interpretācijām nākamajā gadā varētu sākties jauns negatīvs ekonomiskais cikls.
"Lielais bišu bars" — brīdinājums par ietekmīgiem līderiem?
Vienā no visvairāk apspriestajiem pareģojumiem minēts "lielais bišu bars", kas parādās no nakts tumsas. Analītiķi šo "baru" interpretē kā simbolu ietekmīgiem politiskiem spēlētājiem, iespējams, tādām personībām kā Donalds Tramps vai Vladimirs Putins.
Pēc šīm interpretācijām "bars" var nozīmēt uzvaras vai drosmīgus manevrus augsta līmeņa līderu vidū nākamajā gadā. Daži uzskata, ka frāze varētu norādīt uz jaunām sarunām Tuvajos Austrumos Trampa vadībā vai uz ģeopolitiskajiem pavērsieniem Krievijas labā, ņemot vērā iebrukumu Ukrainā.
"Viss būs pārliets asinīm" — spriedze ārpus Eiropas robežām?
Citā pareģojumā, kas attiecas uz Ticino — Dienvidu Šveices kantonu, kas robežojas ar Ziemeļitāliju, teikts, ka reģions būs "pārliets asinīm". Lai gan vienotas viedokļa par precīzo nozīmi nav, analītiķi uzskata, ka pareģis varētu norādīt uz jauniem nemieriem Eiropā. Šis minējums simbolizē plašāku konfliktu, kas varētu izplatīties uz Eiropas reģioniem, kuri jau saskaras ar politisko spriedzi un militāru mobilizāciju.
Citā pareģojumā teikts: "Septiņi mēneši lielā kara, cilvēki mirst no ļaunuma". Daži lasītāji šo saista ar ilgstošu konfliktu, kurā iesaistīti līderi, kas stingri pieturas pie savas stratēģijas. Pētnieki uzskata, ka tas var attiekties uz Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vai Donaldu Trampu, kuru daži Nostradama sekotāji savās spekulatīvajās interpretācijās dēvē par "karali Donaldu".
Plaša mēroga kara un Rietumu sabrukums
Viena no spilgtākajām atsaucēm atrodamas dzejoļos, kuros aprakstīts Marsa — kara dieva — kustība. Nostradams rakstīja, ka, kad Marss "stājas savā ceļā starp zvaigznēm", asinis "aplies svētnīcu". Analītiķi uzskata, ka tas norāda uz globālu kara eskalāciju 2026. gadā, kurā varētu būt iesaistīta Rietumeiropa un Āzijas lielvalstis.
Cits pareģojums — "Trīs ugunis paceļas no austrumu pusēm, kamēr Rietumi klusi zaudē savu gaismu" — tiek interpretēts kā atspoguļojums globālo spēku līdzsvara maiņai, kad Austrumi kļūs dominējoši, bet Rietumi saskarsies ar stratēģiskiem vai tehnoloģiskiem zaudējumiem.
Starp mākslīgo intelektu un varas maiņu: vai 2026. gads kļūs par pagrieziena punktu?
Pēdējos gados būtiski pieaug interese par iespējamiem Nostradama tehnoloģiskajiem pareģojumiem. Daži tulkotāji viņa dzejā saskata atsauces uz mākslīgo intelektu, sakaru sistēmām un pat modernu automatizāciju. Teorijas vēsta, ka 2026. gads varētu būt pagrieziena punkts tehnoloģiju attīstībā.
Daži mūsdienu zinātnieki uzskata, ka Nostradama frāze par Rietumu "klusumā zaudēto gaismu" varētu metaforiski attiekties uz strauju AI progresu Ķīnā, Japānā un citās austrumu valstīs. Viņi uzsver, ka ekonomiskie satricinājumi, ko rada automatizācija, varētu izaicināt rietumu darba tirgus un potenciāli mainīt globālās ekonomiskās trajektorijas.
Optimistiska noslēguma vēstījums
Neraugoties uz daudzu dzejas rindu drūmo toni, Nostradama pareģojumi 2026. gadam noslēdzas ar optimistisku prognozi: "Ēnas krīt, bet Gaismas cilvēks celsies."
To interpretē kā simbolisku vēstījumu par kolektīvu atjaunošanos — iespējams, norādot uz jaunu līderi, pasaules uzskatu pārskatīšanu vai sociālām pārmaiņām, kas cilvēku attiecības paceļ augstāk par tehnoloģijām.
Brīdinājums interpretētājiem
Pieticīgākie pētnieki uzsver, ka dzejoļi "Pareģojumos" ir metaforiski un var attiekties uz jebkuru laikmetu.
Tos interpretācijas ik gadu izraisa lielu interesi, taču saikne ar aktuālajiem notikumiem rodas nevis no reāliem pareģojumiem, bet no mūsdienu lasījuma, kas atbild uz mūsu jautājumiem un bailēm, skarot tēmas par kariem, ekonomiskām krīzēm, dabas katastrofām un tehnoloģiskajām revolūcijām — jautājumiem, kas mūsdienu sabiedriskajās diskusijās ieņem daudz lielāku vietu nekā XVI gadsimtā, kad dzīvoja Nostradams.