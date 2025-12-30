“Ne visi ir tie, par ko sākotnēji izliekas” - Samanta Tīna dalās ar bēdīgu ziņu
30. decembrī dziedātāja Samanta Tīna sociālajā tīklā "Instagram" dalījās ar video, kurā redzams, ka viņa novelk laulības gredzenu.
Samanta Tīnu video nevar redzēt, tuvplānā ir viņas rokas, sākotnēji ir ieturēta pauze, bet pēc tam dziedātāj novelk laulības gredzenu, noliek to uz galda, pieceļas un aiziet. Arī dziesma ir izvēlēta ļoti simboliska. Dziesmas nosaukums "I forgive you for me" jeb "es tev piedodu, lai atbrīvotu sevi". Fonā skan: "Es tev piedodu, lai atbrīvotu sevi/ Nometu enkurus un dzīvošu dzīvi mierīgi/ Vairs nav ēnu, tikai skaidrība/ Es tev piedodu/ Es tev piedodu, lai atbrīvotu sevi."
Tīna raksta: “Paldies par visu skaisto, taču ne visi ir tie, par ko sākotnēji izliekas. Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai!”
Viņa arī norāda, ka par savu lēmumu komentārus nesniegs, turklāt komentēšanas funkcija šim ierakstam ir atslēgta. Dziedātājai atbalstu jau izrādījuši jau vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku, atzīmējot ierakstu ar “patīk”.
Vēl šī gada aprīlī Samanta savā dzimšanas dienā pateicās par savu vīru. Kā zināms, Samanta Tīna ar Artūru iestūrēja laulības ostā 2023. gada nogalē. Par savām attiecībām ar vīru Samanta reti stāsta.