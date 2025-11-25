Kauņas lidostā ārdās pārdzēries Latvijas pilsonis, kurš ieradies no Londonas
Kauņas lidostā robežsargi aizturējuši un nodevuši policijai kādu pasažieri, kurš bija atgriezies ar reisu no Londonas. Acīmredzami iereibušais vīrietis traucēja sabiedrisko kārtību un citu cilvēku mieru, trokšņojot un rupji lamājoties, ziņo Lietuvas mediji.
Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta Viļņas robežsardzes dienesta darbinieki, kuri strādā Kauņas lidostā, saņēma ziņojumu par nekārtībām ne-Šengenas pasažieru ielidošanas zālē un nekavējoties steidzās turp, vēstī Lietuvas medijs 15min.lt. Nekārtības cēlāja atrašana nebija sarežģīta. Tika konstatēts, ka pasažieris, kurš acīmredzami bija lietojis ievērojami daudz alkohola, ir 39 gadus vecs Latvijas pilsonis.
Robežsargi nekārtības cēlāju nogādāja Kauņas lidostas robežkontroles punkta biroja telpās. Tomēr, pat nonācis tur, vīrietis nesaprata reālo situāciju, uzvedās neadekvāti un tāpēc tika ieslēgts pagaidu aizturēšanas telpā. Būdams neapšaubāmā alkohola reibumā, viņš kategoriski atteicās no pārbaudes ar alkometru. Pēc apmēram pusstundas Latvijas pilsonis tika nodots Kauņas policijas darbiniekiem, kuri ieradās lidostā.