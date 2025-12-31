Mūkusalas ielas promenāde gatava atklāšanai
Mūkusalas ielas krasta promenāde vēl nav oficiāli atklāta, taču rīdziniekiem un viesiem – pieejama. Tiem, kuri tur jau ir paguvuši ...
FOTO: skaistums vai drošības risks? Rīgas dome skaidro trīsstūrveida baseinus jaunajā promenādē
Mūkusalas ielas krasta promenāde vēl nav oficiāli atklāta, taču rīdziniekiem un viesiem – pieejama. Tiem, kuri tur jau ir paguvuši pastaigāties ir radušies jautājumi par atsevišķām pārbūves niansēm.
“Šodien izdevās izstaigāt jauno Mūkusalas promenādi. Vietām forši, vietām ne visai. Un tad mistērija - kam domāti šie ūdens trijstūra baseini?” vaicā kāds “X” lietotājs. Blakus ievietota bilde ar trīsstūrveida baseinu promenādē, kurš pilns ar ūdeni, bet atdalīts no Daugavas.
Citi saka, ka neizprotams esot bijis dizainera domas lidojums, citi – norāda, ka “izskatās bīstami”. Te gan jāpiebilst, ka fotogrāfijā neveiksmīga leņķa dēļ neredzas margas, kas atdala promenādes pastaigu segumu no šī baseina.
Taču nav arī pārlieku grūti iztēloties jauniešus kungu prātā, kuri varētu mēģināt kāpelēt pa šo veidojumu.
Vietā gan varētu būt arguments par to, ka šīs vietas (tādas ir divas) itin ātri var pārvērsties par “miskastēm”, gan cilvēku bezkaunības dēļ, gan dēļ tā, ka atkritumus, tostarp no tuvējās brauktuves, vējš tur gluži vienkārši var ieslaucīt.
Šodien izdevās izstaigāt jauno.Mūkusalas promenādi. Vietām forši, vietām ne visai.— Voody (@V_Voody) December 24, 2025
Un tad mistērija - kam domāti šie ūdens trijstūra baseini? pic.twitter.com/LgT5cLX5X2
Rīgas dome ievieš skaidrību
Sociālajos tīklos izskan arī runas par to, ka plānos ietilpa, taču nerealizējās, ideja par tīklu šajā vietā. Lai tur vai kā – saprotams, ka skaidrību ieviest par šo dizaina izvēli spēs Rīgas domē, kur arī vērsāmies.
Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā attiecīgi norāda, ka šīs vietas ir “skatu platformas”, kas mērķtiecīgi izvirzītas Daugavas akvatorijā un kalpo kā promenādes pagarinājums, nodrošinot ainavas un ūdenstilpes vērošanu.
“Platformu ievirzīšana dziļāk upes akvatorijā veido trijstūra formas ūdens telpu, radot arhitektoniski nolasāmu starptelpu starp promenādi un upi. Šis risinājums piedāvā atšķirīgu skatupunktu uz Daugavu un tās apkārtējo ainavu. Apkārt platformām apmeklētāju drošību nodrošina nepārtrauktas aizsargmargas, kas funkcionāli un vizuāli ir analoģiskas citviet promenādē izmantotajām. Tādējādi apmeklētāju drošība ir nodrošināta atbilstoši paredzētajai objekta izmantošanai, un teritorijā nav paredzēti vai izbūvēti risinājumi, kas radītu paaugstinātu drošības risku,” departamenta komentāru Jauns.lv nosūta Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Tatjana Smirnova.
Departamentā arī norāda, ka tīkls projekta izstrādes posmā tika paredzēts kā labiekārtojuma elements mierīgai atpūtai, paredzot iespēju uz tā uzkāpt un uzturēties – sēdēt, zvilnēt u. tml., tomēr būvdarbu gaitā, detalizējot tehniskos risinājumus un ekspluatācijas nosacījumus, tika konstatēts, ka drošas publiskas lietošanas nodrošināšanai būtu nepieciešamas būtiskas izmaiņas sākotnēji paredzētajā risinājumā.
Izvērtējot potenciālos lietošanas riskus un ilgtermiņa uzturēšanas aspektus, pašvaldība pieņēma lēmumu atteikties no tīkla realizācijas.
Pārbūve izmaksāja 20 miljonus
Rīgā noslēgušies divus gadus ilgušie būvdarbi Mūkusalas ielas krasta promenādē, kas izmaksājuši 20,8 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja galvaspilsētas pašvaldībā.
Pirmdien, 22. decembrī, 2,3 kilometru garā promenāde tika nodota ekspluatācijā, savukārt svinīgā atklāšana notiks 9. janvārī. Mūkusalas ielas krastmalas rekonstrukcija, kas sākta 2023. gada decembrī, ir viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, lai attīstītu Daugavas krastmalu par vizuāli pievilcīgu, modernu un drošu promenādi, kurā patīkami uzturēties gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem.
Nozīmīgākais un tehniski sarežģītākais projekta posms bija 1961. gadā izbūvētās Daugavas krastmalas stiprinājumu pārbūve, jo darbi bija jāveic gan sauszemē, gan ūdens daļā. Būvdarbu laikā nostiprināti promenādes pamati, atjaunotas hidrobūvju konstrukcijas, stiprinājumi, margas un citi elementi.
Posmā starp Akmens un Dzelzceļa tiltu Daugavas krastmala pārbūvēta pilnā apmērā, izbūvējot jaunu rievsienu, kas aizsargās krastmalu no izskalojumiem. Paralēli veikta inženierkomunikāciju - ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu, lietusūdens novadīšanas sistēmu, vājstrāvas tīklu, ielu apgaismojuma - pārbūve.