Kāpēc augsts asinsspiediens kļūst par mūsdienu problēmu un ir tik bīstams, skaidro kardioloģe Ilga Lūse

Lai samazinātu asinsspiedienu, svarīgi mainīt dzīvesstilu. Samazināt svaru, ja tas pārsniedz pieļaujamo normu. Jāskatās ķermeņa masas indekss. To aprēķina pēc speciālas formulas – ĶMI= svars (kg) : auguma garums (m2). Liekais svars ir, ja ĶMI ir 25–29,9, bet aptaukošanās, ja ĶMI ir 30 un vairāk. Liekais svars ir papildu slodze organismam. Samazinot to kaut vai par pieciem kilogramiem, asinsspiediens var pazemināties. Jāēd vairāk veselīga pārtika: dārzeņi, augļi, zema tauku satura piena produkti. Smēķētājiem jāatmet smēķēšana. Cilvēkam tikai jāgrib to darīt. Dzert mazāk alkohola vai pārtraukt to lietot. Jāsamazina patērētā sāls daudzums. Norma ir 4–5 grami dienā, tā ir apmēram viena tējkarote. Pārmēra sāls uzņemšana bojā asinsvadus, tie kļūst neelastīgi, trausli. Jācenšas samazināt stresa līmeni, jo stresam ir tieša ietekme uz mūsu veselību. Noteikti ir svarīgas fiziskās aktivitātes. Fiziskās aktivitātes var palīdzēt zaudēt lieko svaru, saglabāt labu fizisko formu, kā arī samazināt stresa līmeni.