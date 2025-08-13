Salaspilī mediķiem nodoti četri cilvēki pēc nonākšanas saskarē ar bīstamu vielu iepakojumiem.
112
Šodien 10:18
Salaspilī mediķu aprūpē nonākuši četri cilvēki pēc saskares ar bīstamu vielu iepakojumiem
Salaspilī otrdien mediķiem nodoti četri cilvēki, kuri bija nonākuši saskarē bīstamu vielu iepakojumiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Ap plkst.19.19 VUGD saņēma informāciju par nezināmas izcelsmes vielu Miera ielā.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka atklātā teritorijā atrodas bīstamu vielu iepakojumi. Incidents noticis blakus bijušajai Neorganiskās ķīmijas institūta ēkai.
Četri cilvēki bija nonākuši saskarē ar diviem neatvērtiem iepakojumiem, tāpēc viņi tika atsārņoti un nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Teritorija tika norobežota, un informācija nodota Salaspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai.
Uz vietas darbu turpināja Valsts policija.