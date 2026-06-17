Arhitekte Māra Šēnberga: "Vannasistabā spoguļu nekad nav par daudz"
“Ja iespējams, vienmēr lieku divas izlietnes, īpaši ģimenes vannas istabās – lai nav jāstāv rindā pie vienas," saka arhitekte Māra Šēnberga. Žurnālā "Māja Laukos" viņa dalās padomos par vannasistabas iekārtošanu.
Ideāli, ja ir iespēja ieplānot vannas istabu ar logu, tā ir pievienotā vērtība. Taču, ja vannas istabā nav loga un dienasgaismas, vajag mēģināt ienest dabīgo gaismu ar citiem paņēmieniem, piemēram, izveidojot matēta stikla ielaidumus sienā. Stikls vannas istabā ir ļoti piemērots materiāls, gan matēts, gan caurspīdīgs, gan tonēts, gan apdrukāts vai kombinēts ar spoguli.
Dizaineru uzdevums ir dot jaunus ideālus – izveidot lielu vannas istabu nevis tāpēc, ka saimnieks var atļauties apsildīt plašu telpu, bet tādēļ, lai telpai būtu visas nepieciešamās relaksācijas funkcijas. Ideāli, ja var atļauties izveidot atsevišķu mājas spa telpu, bet šīs funkcijas var arī integrēt vannas istabā. Pēdējā laikā vannas istabās vērojama atteikšanās no masāžas vannām, priekšroku dodot vienkārši lielām vannām. Ja atsakās no vannas vispār, ieteicams izvēlēties lielo lietus dušas galvu un arī masāžas sistēmu. Dušas kabīnē var izveidot arī tvaika pirti, kas ir brīnišķīgs spa variants mājas apstākļos.
Liela nozīme vannas istabā ir arī poda ērtumam, priekšroku dodu nu jau par klasiku kļuvušajam vācu firmas Laufen podam Alessi – šī izstrādājuma dizains ir nevainojams. Lai gan iespējams izvēlēties jebkādas krāsas vannas un izlietnes, vislabākā vannas istabas aprīkojuma krāsa ir baltā.
Vannas istabā noteikti jābūt lielam un ērtam dvieļu žāvētājam, īpaši vizuāli pievilcīgi ir dvieļu žāvētāji no stikla, kuru sildvirsma veidota no caurspīdīga materiāla un caur to var redzēt sienu. Tas ieteicams vannas istabās, kur sienas klāj īpaša dizaina flīzes. Vannas istabā nekad nebūs par daudz spoguļu, jo spoguļa virsma lielāka, jo vizuāli plašāka izskatās telpa. Ļoti noderīgs vannas istabā ir arī nakts apgaismojums, piemēram, led gaismekļi pie pašas grīdas.
Interesants risinājums ir nelielas starpsienas, piemēram, ja nepieciešams nodalīt podu un bidē no dušas un vannas. Starpsienas var veidot skalojamo kastu augstumā, sieniņās paredzot nišas – plauktus dvieļu, tualetes papīra vai higiēnas lietu novietošanai.
Māra Šēnberga iesaka
● Plašumu vannas istabā var panākt ar gaišu grīdu. Gaisma visvairāk krīt uz grīdas un atstarojas no gaiša seguma, īpaši, ja telpa ir neliela.
● Tumšu grīdu var likt lielā telpā, pat tumšas sienas nesamazina telpu tik ļoti kā tumša grīda.
● Dušu var izveidot arī uz lodžijas, īpaši, ja tā atrodas pie guļamistabas. Tad gan svarīgākais ir saskaņot, vai lodžiju vispār var aizstiklot. Tā kā lodžija ir jāsiltina, grīdas daļa tiek pacelta uz augšu un betona izlīdzinošā kārtā iespējams ievietot dušas un izlietnes kanalizāciju. Vienīgi podu lodžijas dušas telpā gan nevarēs ievietot.