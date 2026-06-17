Vairāk nekā 50 Krievijas reģionos un okupētajās teritorijās ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi
Krievijā turpina pieaugt degvielas deficīts – vismaz 53 reģionos un okupētajās Ukrainas teritorijās noteikti dažādi degvielas pārdošanas ierobežojumi. Lai gan amatpersonas problēmas skaidro ar sezonālu pieprasījumu un remontdarbiem, degvielas tirgus satricinājumus veicinājuši regulārie Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūrai.
Degvielas piegādes ierobežojumi ir skāruši arī Tālos Austrumus. Habarovskas apgabala gubernators Dmitrijs Demešins ierobežojumu ieviešanu skaidroja ar "sezonāliem un neplānotiem darbiem" naftas pārstrādes rūpnīcās, kuras pēc sējas kampaņas tiek nodotas apkopē. Viņš to nosauca par "ikgadēju praksi".
Izdevums "Verstka" ziņo, ka uzņēmumu "Rosņeftj" un TNK degvielas uzpildes stacijas ieviesušas aizliegumu pārdot benzīnu kannās un ierobežojušas degvielas apjomu līdz 90 litriem.
Uzņēmums "Tatņeftj" arī visās degvielas uzpildes stacijās Krievijā ieviesis pagaidu ierobežojumu benzīna un dīzeļdegvielas izsniegšanai. Kā ierobežojumu iemeslu uzņēmums min "paaugstināto sezonas pieprasījumu".
Agriculture in Russia's Irkutsk region faces complete shutdown due to severe diesel shortages.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 16, 2026
Regional MP and agriculture executive Frantenko warns: "We might as well just shut down in advance and not waste hundreds of millions, but simply prepare for the complete closure of… pic.twitter.com/NyVjPhunKT
Papildus degvielas pārdošanas ierobežojumiem ir ieviesti arī maksājumu ierobežojumi - degvielas uzpildes stacijās tiek pieņemta tikai skaidra nauda.
Maija beigās benzīns sāka pazust anektētajā Krimā, pēc tam - Belgorodas un Kurskas apgabalos, kā arī Krievijas okupētajā Luhanskas apgabalā. Vēlāk problēmas ar degvielu radās degvielas uzpildes stacijās Maskavā, Maskavas un Ļeņingradas apgabalos, Krasnodaras novadā un Burjatijā. Viens no šo problēmu cēloņiem bija uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Eiropas daļā, kurus regulāri veic Ukrainas bezpilota lidaparāti. 2025. gada rudenī Krievija piedzīvoja degvielas krīzi pēc Ukrainas bruņoto spēku veiksmīgajiem uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām.
Jāuzsver, ka statistikas datos žurnālisti ņēmuši vērā tikai tos gadījumus, kurus apstiprinājušas reģionālo mediju publikācijas.