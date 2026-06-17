Ja vēl neesi izlēmis, kad labāk ņemt atvaļinājumu - lielā vasaras laika prognoze
Pirmie Jāņu ugunskuri tiks iedegti jau šīs nedēļas nogalē, un līdz Jāņu naktij atlikušas dažas dienas. Laika prognozes pamazām sniedz atbildi uz ikgadējo jautājumu: vai vasaras saulgrieži un gada gaišākais laiks atnesīs sauli un siltumu, vai arī lietus līs kā pa Jāņiem?
Kā stāsta Vides aģentūras galvenā sinoptiķe Helve Meiterna, šonedēļ lietains laiks vēl saglabāsies, taču, sākot no ceturtdienas, nokrišņu kļūs mazāk un tie būs vājāki. Vienlaikus nedaudz paaugstināsies arī gaisa temperatūra.
Mēneša otrajā pusē nokrišņu iespējamība pakāpeniski samazināsies, lai gan atsevišķi īslaicīgi lieti, visticamāk, būs iespējami līdz pat jūnija beigām.
"Uz Jāņiem ir cerība, ka pastiprināsies dienvidu anticiklons, tādēļ laiks kļūs sausāks. Tomēr es vēl neuzdrošinātos apsolīt, ka Jāņu vakars un Jāņu diena paies pilnīgi bez lietusgāzēm, jo cikloni joprojām atrodas samērā tuvu," sacīja Meiterna.
"Pēc pašreizējiem datiem var prognozēt pārsvarā sausu un siltu laiku Jāņos, saglabājoties nelielai īslaicīga lietus iespējamībai," viņa piebilda.
Bukšs norāda, ka šā gada jūnijs kopumā varētu būt siltāks nekā parasti, savukārt nokrišņu daudzums gaidāms tuvu klimatiskajai normai. Tas nozīmē, ka lietus šomēnes netrūks, taču tas nebūt nenozīmē ilgstoši pelēku un slapju laiku.
Arī igauņu tautas laika zīmju vērotājs Arvo Saidla cer uz vasarīgiem laikapstākļiem bez būtiskiem nokrišņiem Jāņos.
"Nokrišņu zona jau ir pārvietojusies tālāk uz ziemeļiem. Mākoņu sega pakāpeniski atkāpjas, un laikapstākļi uzlabojas," sacīja Saidla.
Laikapstākļu prognozēšanā viņš izmanto dabas zīmes — vēro putnu un dzīvnieku uzvedību, Mēness fāzes, kā arī pēta mednieku sagādātas cūku liesas. Savus novērojumus Saidla ar mainīgām sekmēm pieraksta jau kopš 1969. gada.
Viņš norādīja, ka uz šādām pārmaiņām liecinājušas arī ziemas dabas zīmes, kad mainīgie laikapstākļi pavēra ceļu siltam pavasarim.
"Jāņos būs sauss un silts laiks," solīja Saidla. "Nevieni Jāņi neiztiek pavisam bez lietus," šaubas pauda Jāns Kalda, kurš laikapstākļu novērojumus ik dienu pieraksta jau kopš 1963. gada.
"Ja izdosies izvairīties no lielajiem cikloniem, ir cerība uz laikapstākļu uzlabošanos. Līdz tam laikam, visticamāk, vēl izkritīs ievērojams daudzums nokrišņu, bet uz svētkiem varētu iestāties labs laiks," viņš pauda cerību.
Kaldam, kurš dzīvo biezā mežā netālu no Kurgjas, piemīt īsta makšķernieka daba. Arī šobrīd pie viņa mājas ūdenī bija iemesta makšķere. "Šogad zivis uzvedas pavisam dīvaini. Ar speciālu aprīkojumu skatījāmies zem ūdens — zivju tur ir ļoti daudz, taču tās ķeras negribīgi. Nezinu, ko tas nozīmē," viņš atzina.
Kad doties atvaļinājumā?
Vienā tautas laika zīmju vērotāji ir vienisprātis — vasaras otrā puse, visticamāk, būs sausāka nekā jūnijs.
"Jūlijā un augustā nokrišņu daudzums, visticamāk, nedaudz samazināsies, taču tie būs sadalīti nevienmērīgāk. Ja lietus līs, tas, visticamāk, būs stiprs, bet nokrišņi būs lokālāki," sacīja sinoptiķe Meiterna.
Laikapstākļu modeļi rāda, ka gan jūlijs, gan augusts pēc gaisa temperatūras, visticamāk, būs nedaudz siltāki par ilggadējo normu.
"Tomēr tas nenozīmē pastāvīgu karstumu, drīzāk gaidāma siltāku un vēsāku periodu maiņa," norādīja Meiterna, piebilstot, ka mainīgie laikapstākļi saglabāsies.
Savukārt Kalda bija gatavs prognozēt siltu un sausu jūliju. ''Ja spriež pēc ziemas pazīmēm, pēc Jāņiem laikam pakāpeniski vajadzētu kļūt sausākam. Jūlijs ir viens no sausākajiem mēnešiem, un tāds laiks saglabāsies līdz pat augusta pirmajai pusei," norādīja Saidla.