Šodien spēkā stājas paaugstinātās ECB procentu likmes
Trešdien stājas spēkā Eiropas Centrālās bankas (ECB) pagājušajā nedēļā pieņemtais lēmums paaugstināt visas trīs galvenās procentu likmes par 0,25 procentpunktiem.
ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%. Noguldījumu iespējas likme ir procentu likme, ar kuras palīdzību ECB padome nosaka savas monetārās politikas nostājas virzību.
Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevumu iespējas uz nakti likme - līdz 2,65%, teikts ECB paziņojumā.
Pēc sēdes publiskotajā padomes paziņojumā teikts, padome ir apņēmusies noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos 2% mērķrādītāja līmenī.
Karadarbība Tuvajos Austrumos rada inflācijas spiedienu, un lēmums paaugstināt procentu likmes atbilst dažādiem scenārijiem par šī šoka iespējamo attīstību un ietekmi uz eirozonas vidējā termiņa perspektīvu, norāda ECB.
ECB paziņojumā teikts, ka saskaņā ar jauno Eirosistēmas speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu pamatscenāriju kopējā inflācija 2026. gadā vidēji būs 3%, 2027. gadā - 2,3% un 2028. gadā - 2%. Pamatscenārijs paredz, ka inflācija (neietverot enerģijas un pārtikas cenas) 2026. un 2027. gadā vidēji būs 2,5% un 2028. gadā - 2,2%. Salīdzinājumā ar marta iespēju aplēsēm speciālisti 2026. un 2027. gadā ir paaugstinājuši inflācijas pamataplēsi saistībā ar augstāku enerģijas cenu tendenci, kas, kā gaidāms, zināmā mērā atspoguļosies pārtikas, preču un pakalpojumu cenu inflācijā.
Saskaņā ar pamatscenāriju tautsaimniecība 2026. gadā vidēji augs par 0,8%, 2027. gadā - par 1,2% un 2028. gadā - par 1,5%. Attiecīgi 2026. un 2027. gadā veikta lejupvērsta korekcija, atspoguļojot spēcīgāku karadarbības ietekmi uz izejvielu tirgiem, reālajiem ienākumiem un pārliecību.
"Perspektīva joprojām ir nenoteikta, un inflācijas riski ir augšupvērsti, bet tautsaimniecības izaugsmes riski - lejupvērsti. Karadarbības ietekmes uz inflāciju un izaugsmi pilno apmēru vidējā termiņā noteiks enerģijas cenu šoka intensitāte un ilgums, kā arī tās netiešās un sekundārās ietekmes mērogs," sacīts paziņojumā.
ECB skaidro, ka, pieņemot šodienas lēmumu, padome joprojām ir labā pozīcijā, lai pārvarētu kara izraisīto nenoteiktību. Tā rūpīgi monitorēs situāciju un noteiks atbilstošu monetārās politikas nostāju saskaņā ar datiem, pieņemot lēmumu katras sanāksmes ietvaros. Konkrētāk, padomes lēmumi par procentu likmēm būs atkarīgi no novērtējuma par inflācijas perspektīvu un riskiem, kas to apdraud, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, kā arī pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku.
ECB paziņojumā piebilsts, ka padome iepriekš neapņemas virzīt procentu likmes konkrētā virzienā.