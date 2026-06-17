Operdziedātājs Sergejs Jēgers radījis jau 20 000 konservējumu meistardarbu
Operdziedātājs Sergejs Jēgers ik pirmdienu saņem pasūtījumu no lielveikala par savu konservējumu zīmola Sergeja Jēgera meistardarbi pārtikas līniju papildināšanu.
“Pavisam drīz būs trīs gadi, kopš manu ražoto produkciju var iegādāties lielveikalā "Stockmann". Pirmdienās es saņemu pasūtījumu, un tad zinu, kas man jānodod un jāgatavo. Esmu izveidojis stabilas septiņas pārtikas līnijas. Ļoti priecājos, ka ir labi pārdošanas rādītāji. Man jau ir savi pārtikas tehnologi un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektore, kas brauc pie manis un seko man. Man patīk, ka mani pārbauda, jo tad ir kārtība!” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāsta uzņēmīgais Sergejs.
Tā kā viņš viens darbojas savā konservējumu zīmolā, tad nav arī paredzētas šogad piecu gadu jubilejas svinības, kopš profesionāli pievērsies pārtikas ražošanas nozarei. “Pa šiem pieciem gadiem nu jau ir tapuši 20 000 meistardarbu. Viss ir uzskaitīts! Taču nav jau tā, ka es katru dienu strādāju pie plīts. Mans pamatdarbs ir dziedāšana, bet konservēšanu sauksim par biznesu. Plus vēl paralēli esmu sācis gatavot ēdienus dzimšanas dienu ballītēm un svētku banketiem, kā arī cepu savu maizi ar sēklām. Gatavošana man ir kā meditācija,” par savu azartisko nodarbošanos mājas virtuvē stāsta viens no pasaulē augstu vērtētiem kontrtenoriem, kuru šovasar kopā ar teātra trupu "Kvadrifrons" 8. augustā varēs redzēt un dzirdēt Valmieras vasaras teātra festivāla kantrimūziklā "Gadsimta kāzas".
Tāpat arī Sergejs Jēgers ir kaislīgs pasaules apceļotājs. Viņa kontā ir jau 50 apceļotas valstis. “Ar ģimeni šovasar daudz ceļosim pa Latviju, ko jau gadu iepriekš bijām saplānojuši. Nupat atgriezos no Slovēnijas galvaspilsētas Ļubļanas. Principā es ceļoju turp, kur līdz šim neesmu bijis,” tā operdziedātājs.