Trešdien daudzviet līs, bet vakarā laiks sāks uzlaboties
Trešdien Latvijā laiks saglabāsies samērā vējains un daudzviet gaidāms arī lietus, lai gan nokrišņu būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē vietām līst
Trešdienas rīts Latvijā ir mākoņains, vietām debesis brīžiem skaidrojas, liecina meteoroloģiskā informācija. Dažviet - galvenokārt Sēlijā, Latgalē un Kurzemes dienvidrietumos - īslaicīgi līst. Pūš lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa kvalitāte ļoti laba.
Gaisa temperatūra īsi pēc saullēkta visā valstī +11..+14 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņainas debesis, pūš rietumu, ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē, gaisa temperatūra +12..+13 grādi.
Vakara pusē laikapstākļi uzlabosies
Dienas laikā Latvijā rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, pēcpusdienā Vidzemē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Sinoptiķi prognozē, ka laiks būs pārsvarā mākoņains, vakarpusē no valsts rietumiem skaidrosies. Nokrišņu būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, tomēr daudzviet Latvijā uzlīs, plašāks lietus skars Alūksnes un Balvu novadu. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem.
Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, debesīs saglabāsies daudz mākoņu, vakarā tās skaidrosies. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +18, +19 grādiem. Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 1005-1010 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +15,2 grādiem Pāvilostā līdz +19,0 grādiem Daugavpilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 16. jūnijā bija nepilni +39 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -1 grāds kalnos Islandē, Norvēģijā un Alpos.