Pazudis lietuviešu motociklists, kurš devās uz Jūrmalu no Ignalinas
Radinieki un draugi lūdz sabiedrības palīdzību pazudušā Lietuvas pilsoņa Ramūna Maņuša (Ramūnas Maniušis) meklēšanā. Viņš ar motociklu devās no Lietuvas uz Jūrmalas pusi un pazuda bez vēsts. Pēdējo reizi videokamerās viņš redzēts netālu no Latvijas-Lietuvas robežas.
Tiek ziņots, ka 1978. gada 12. maijā dzimušais vīrietis 12. jūnijā ap plkst. 15.00 atstāja Ignalinu (Lietuvā) un kopš tā laika tuvieniekiem ar viņu nav izdevies sazināties. Ramūna pēdējā zināmā atrašanās vieta ir Lietuvas un Latvijas robeža Daugavpils virzienā, vēstī tuvinieki. Pēdējā vieta, kas piefiksēta videokamerās, ir Medumi (Latvijā) pl. 16.00. Pēc radinieku teiktā, vīrietis plānoja doties Jūrmalas virzienā.
Pazušanas brīdī Ramūns bija ģērbies tumši pelēkā motocikla jakā, tumši pelēkās biksēs un melnā ķiverē. Viņš brauca ar melni oranžu KTM 1190 Adventure motociklu (2014. gada izlaiduma gads), ar Lietuvā reģistrētu valsts numura zīmi 021 KR.
Ikviens, kam ir jebkāda informācija par vīrieša atrašanās vietu vai kurš ir pamanījis iepriekšminēto motociklu, tiek lūgts sazināties pa tālruni +370 610 63069 (Juratė), +370 688 85201 (Dangiras) vai zvanīt uz ārkārtas tālruni 112.
Tuvinieki lūdz dalīties ar informāciju un atgādina, ka pat vissīkākā detaļa var būt svarīga meklēšanā.