Divas citādākas aukstās zupas. Pamēģini!
Tukšie kefīra, paniņu un marinēto biešu plaukti veikalā liecina, ka auksto zupu sezona rit pilnā sparā. Ja apnikusi ierastā biešu, pamēģini divas citādākas receptes.
Aukstā tomātu zupa
Piedevās labi garšo apgrauzdēta bagete vai fokača. Ja gribas vairāk sāta, iepriekš apcep plānās šķēlēs sagrieztu čorizo vai citu pikantāku desu, atdzesē un pasniedz pie zupas.
6 personām
10 minūtes + laiks atdzišanai
Sastāvdaļas:
1 kg tomātu
250 ml auksta dārzeņu buljona
2 lielas ķiploka daiviņas
4 ēdk. olīveļļas
3 ēdk. krējuma
2 ēdk. laba balzametiķa
2 ēdk. saplucinātu bazilika lapiņu
1 ēdk. sakapātu zaļumu – der timiāns, rozmarīns, raudene, pētersīļi
sāls, malti pipari, cukurs
Gatavošana:
Tomātus sagriez gabalos. Kopā ar pārējiem produktiem, izņemot krējumu un baziliku, sablendē. Ja vajag, pievieno vēl garšvielas un balzametiķi. Atdzesē. Lej šķīvjos, ieliec pa tējkarotei krējuma un pārkaisi ar baziliku.
Aukstā gurķu zupa
4 personām
25 minūtes
Sastāvdaļas:
½ l jogurta bez piedevām
1 garais gurķis
1 ķiploka daiviņa
1 tējk. cukura
1 tējk. sāls
1 tējk. piparmētru lapiņu
½ tējk. apgrauzdēta malta kumīna
½ laima sula
malti pipari
dilles, garneles – pasniegšanai
Gatavošana:
Visas sastāvdaļas liec blendera traukā un sablendē vienmērīgā substancē. Pagaršo un, ja vajag, pasāli, sapiparo, iemaisi cukuru vai laima sulu. Pasniedz ar sīki kapātām dillēm. Šajā zupā lieliski iederas arī sulīgas, sārtenas garneles. Pasniedz atdzesētu.