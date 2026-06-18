Pils paziņo, ka princis Džordžs sekos sava tēva Viljama un onkuļa Harija pēdās jau šoruden
Pirms diviem gadiem izskanēja ziņa, ka princesei Ketrīnai ar vīru princi Viljamu bijis karsts strīds par šo tēmu, taču viņai nācies piekāpties. Tolaik šīs runas bija baumu līmenī, taču tagad faktu apstiprinājusi Kensingtonas pils: princim Džordžam izvēlēts tas pats ceļš, kas viņa tēvam Viljamam un onkulim Harijam.
Kensingtonas pils izplatījusi paziņojumu par prinča Džordža nākotni: viņš, tāpat kā tēvs princis Viljams un tēvocis princis Harijs, dosies skoloties uz Ītonas koledžu. Mācības viņš uzsāks jau šā gada septembrī.
Velsas prinča un princeses vecākais dēls 22. jūlijā svinēs savu 13. dzimšanas dienu un pabeigs mācības Lambrukas skolā, savukārt rudenī dosies uz prestižo zēnu skolu.
Viljams un Harijs šajā koledžā mācījās pusaudžu gados. Pils paziņojumā teikts: “Kensingtonas pils var apstiprināt, ka princis Džordžs no šā gada septembra apmeklēs Ītonas koledžu.”
Avoti, kas snieguši informāciju izdevumam “Daily Mail”, norāda, ka Ītona bijusi prinča Viljama “pirmā izvēle” Džordža izglītībai. Lai gan pirms diviem gadiem izskanēja ziņa, ka princese Ketrīna sākotnēji iebildusi šīs mācību iestādes izvēlei, tagad avoti apliecina, ka plāns par dēla tālākizglītību pieņemts vienoti.
Lai gan mācības Ītonas koledžā nozīmē, ka Džordžs turpinās to pašu ceļu, ko savulaik Viljams un Harijs, iepriekš tika runāts, ka britu karaliskā ģimene varētu arī atkāpties no tradīcijas. Bija neapstiprinātas ziņas, ka Velsas princis un princese esot apskatījuši vairākas skolas visā valstī, taču galu galā izvēle izdarīta par labu Ītonai. Džordžs jau ir nokārtojis iestājeksāmenus.
Pašlaik jaunais princis apmeklē Lambrukas skolu Berkšīrā — privātu mācību iestādi, kur arī dzīvo internātā. Šajā skolā mācās arī viņa māsa princese Šarlote (11) un astoņus gadus vecais princis Luiss.
Princis Viljams Ītonu pabeidza ar ļoti labām sekmēm, taču vēlāk atzina, ka koledžas laiks viņam neesot bijis pats patīkamākais dzīves posms. Viņš to atklāja sarunā ar skautu organizācijas jauniešiem vizītes laikā Austrālijā 2014. gadā. Velsas princis toreiz atbildēja: “Es saprotu. Man arī nepatika skola.”
Arī princis Harijs intervijās ir atzinis, ka mācību laikā Ītonā viņam gājis grūti, un piebilda, ka, vienīgais, kas viņu tur saistījis, bijušas fiziskās aktivitātes. Nesenā sarunā ar “Time100” viņš teica: “Sports man palīdzēja tikt galā ar ikdienu. Es biju viens no tiem bērniem, kam mācības klasē nepatika. Ja nebūtu sporta laukuma un tik plaša sporta piedāvājuma, es, visticamāk, nebūtu palicis skolā.”