Pļavas spēks, uguns un dziesmas: Valmieras novadā krāšņi svinēs vasaras saulgriežus un Jāņus
Valmieras novadā no 19. līdz 27. jūnijam norisināsies vasaras saulgriežu un Jāņu pasākumi – ielīgošanas norises, koncerti, teātra izrādes, radošās darbnīcas, tirdziņi, uguns rituāli un zaļumballes.
Svētku programma aicinās gan izzināt un kopt tradīcijas, gan kopā dziedāt, dejot, pīt vainagus un svinēt gada gaišāko laiku dažādās novada vietās, informē Valmieras novadā.
Valmierā
19.jūnijā plkst. 15.00 Amatnieku parkā Cēsu ielā 20 notiks vasaras saulgriežu ielīgošana. Sadziedāšanās un dejošana kopā ar Jāņu tradīciju zinātāju Ilgu Mauriņu un dziesmu apļa “Dziedāt ir laime” izveidotāju Ievu Līni, kā arī citi pārsteigumi. Vēlams līdzi ņemt Jāņu zāles vainagu pīšanai. Sagaidīs arī atbalstītāju sarūpēts svētku cienasts.
Kad bizēs un brunču maliņās iepinas vējš un pastalas tiek sietas, lai mestos dejā, mostas Vidus zemes gars un sākas dejas dzīres – īstas un latviskas. Prieks nav jāmeklē tālu: tas dzīvo pašos cilvēkos. Tas skan soļos, kas senākos laikos mīti un šodien atkal no jauna izdzīvoti. Viedas sievas un jaunas meitas, stalti vīri un skolas puikas – visi vienā solī, vienā rakstā. 20. jūnijā plkst. 18.00 Valmieras estrādē notiks koncertuzvedums “Vidus zemes dejas dzīres”, kurā piedalīsies vairāk nekā 500 dejotāji no 21 Valmieras novada tautas deju kolektīva. Koncertuzveduma dramaturģisko, deju kompozīciju un režijas koncepciju veido jaunie un radošie mākslinieki Reinis Rešetins un Aksels Aizkalns. Kopā ar horeogrāfi Sintiju Skrabi viņi iedzīvinās vienu no koncerta galvenajiem uzdevumiem – ienest jaunu elpu tautas deju tradīcijā, apvienojot laikmetīgu skatījumu ar latviešu kultūras mantojumu. Plašāk šeit.
22.jūnijā plkst. 19.00 Valmieras estrādē izrāde “Skroderdienas Silmačos” (biļetes ir izpārdotas).
Bērzainē
20.jūnijā plkst. 11.00 Bērzaines estrādē aicinām uz lustīgu būšanu kopā ar emuāra “Lauru Lapa” un daiļrecepšu grāmatas “Vienaldzīgo nav” autorēm Lieni Margeviču un Natu Brambergu. Humora pilni stāsti, ēšanas sacensība, grāmatu un saldumu tirdziņš un vēl citi notikumi. Plašāk šeit.
20.jūnijā plkst. 20.00 Bērzaines Tautas namā būs skatāma Bērzaines amatierteātra pirmizrāde “Eksportsviests un mīlestība”. Režisors Andris Liepiņš. Ieeja: 3 EUR.
20.jūnijā plkst. 22.00 Bērzaines brīvdabas estrādē notiks ielīgošanas balle ar grupu “Putukvass” Ieeja: 3 EUR.
Brenguļos
20.jūnijā plkst. 20.00 Brenguļu alus sētā aicinām uz vasaras saulgriežu ieskandināšanu. Vainagu pīšanas radošo darbnīcu vadīs Katrīna Aplociņa. Folkloras kopa “Mežābele” izdziedās saulgriežu spēka dziesmas un tautasdziesmas. Būs saulgriežu rituāls un ugunskura siltums. Vēlams ņemt līdzi arī smilgas, pļavas ziedus u.c.
Burtniekos
27.jūnijā plkst. 18.00 Burtnieku Kultūras centrā aicinām uz teatralizētu uzvedumu vasaras noskaņās “Sens, tik sens ir tas stāsts…” (pēc Māras Svīres stāsta un Jāņa Streiča mākslas filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” motīviem). Piedalīsies Burtnieku Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi. Režisore – Linda Laiva. Deju meistares – Vēsma Felkere, Ginta Balode. Dziesmu meistare – Laura Riekstiņa. Ieeja: 3 EUR, bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja bez maksas.
Dikļos
13.jūnijā plkst. 22.30 Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos norisināsies deju ansambļa “Daiļrade” 35 gadu jubilejas uzvedums “Jāņu nakti darināju”. Vairāk nekā 80 “Daiļrades” dejotāju ļausies Jāņu nakts burvībai, iesaistot uzvedumā arī publiku – dziesmā, kustībā un kopīgā svinēšanā. Īpaši šim iestudējumam radīta oriģinālhoreogrāfija, jauni tērpi un vērienīga scenogrāfija, kā arī sarakstīta maģiska oriģinālmūzika, kurai daudzbalsīgu skanējumu piešķirs jauktais koris “Sõla”. Biļetes “Biļešu paradīzē” – 22 EUR. Norises dienā biļetes cena – 25 EUR. Bērniem līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) ieeja bez maksas. Plašāk šeit.
Ēvelē
27.jūnijā plkst. 21.00 Ēveles muižas parka estrādē būs amatiermākslas kolektīvu koncerts “Starp Jāņiem un Pēteriem”. Ieeja: 3 EUR.
27.jūnijā plkst. 23.00 Ēveles muižas parka estrādē aicinām uz zaļumballi kopā ar grupu “Zeļļi”. Ieeja: 5 EUR.
Ipiķu pagastā
22.jūnijā plkst. 16.00 Ipiķu pagasta bibliotēkā viesosies Rūjienas Kultūras centra amatierteātris “Vitrāža” ar Danskovītes komēdiju “Lauku kūrorts pilsētniekiem”.
Jeru pagastā
20.jūnijā plkst. 18.00 pie Endzeles muižas Rūjienas Kultūras centra amatierteātris “Vitrāža” ielīgos Jāņus ar Danskovītes komēdiju “Lauku kūrorts pilsētniekiem”. Režisore – Dace Ķīkule.
Jērcēnu pagastā
19.jūnijā plkst. 13.00–15.00 Jērcēnu pagasta bibliotēka aicina uz radošo darbnīcu “Vainagi vasaras saulgriežu un Līgo svētku sagaidīšanai”. Atsvaidzināsim ziedu un ozolzaru vainagu darināšanas iemaņas. Dalīsimies pieredzē par vasaras saulgriežu svinēšanu. Līdzi var ņemt ziedus un smilgas vainagu darināšanai.
Kocēnos
21.jūnijā Kokmuižas promenādē norisināsies “Vasaras saulgrieži Kocēnos”. Plkst. 20.30 dziedās senioru vokālais ansamblis “Dziesmotā senatne” un draugi, no plkst. 21.00 dziesmas un danči kopā ar “Saulgriežu muzikantiem”. Degs ugunskurs, būs izbraucieni ar laivām.
Ķoņos
21.jūnijā plkst. 19.00 aicinām uz Jāņu sadziedāšanos Ķoņu kalnā kopā ar koklētāju Laumu Matuli.
Lodes pagastā
22.jūnijā plkst. 20.00 Lodes pagasta parkā aicinām uz Jāņu ielīgošanas norisi.
Matīšos
21.jūnijā plkst. 21.00–2.00 Matīšu brīvdabas estrādē norisināsies vasaras saulgriežu zaļumballe kopā ar grupu “Trešās brigādes amulets”. Būs ugunskurs, Jānu siers, pīrāgi un kvass. Jāpiemin, ka darbosies arī kafejnīca “Tomiņš”.
Mujānos
21.jūnijā plkst. 18.00 Mujānu pilskalnā pie Baltā torņa – vasaras saulgriežu norise. Saulgriežu uguns rituāls, kursim ugunskuru, dziedāsim, iesim rotaļās un cienāsimies pie svētku galda.
Mūrmuižā
22.jūnijā plkst.19.00 Mūrmuižas estrādē – “Ielīgošana Mūrmuižā”. Skatītājus aicina Jēkabpils Tautas teātra izrāde – Jāņa Jaunsudrabiņa dziesmu spēle “Ezermaļu krokodils”. Pēc izrādes būs uguns iedegšanas rituāls folkloras kopas “Stutes” vadībā. Lai kādos laikos dzīvotu – mīlestības, sirdēstu, pārpratumu netrūkst nekad – ne veciem, ne jauniem. Jāņa Jaunsudrabiņa komēdijas “Ezermaļu krokodils” sižets ir gaužām vienkāršs, pat sirsnīgs. Darbība notiek lauku sētā, kur tīri labi sadzīvotu abas kaimiņu saimes – Ezermaļi un Malumi –, ja vien lugas galvenajai varonei Ezermaļu saimniecei nebūtu tik nešpetna daba. Tās dēļ viņa ir iesaukta par Ezermaļu krokodilu. Neskatoties uz ģimeņu kašķi, abi kaimiņu jaunieši mīl viens otru, slepus satiekas gan Rīgā, gan savās tēva mājās. Visos pārpratumos un izdarībās iesaistās arī saimes ļaudis. Beigās visi pārpratumi atrisinās. Arī Ezermaļu saimniece, dabūjusi pamatīgu mācību, izrādās ir gana sirsnīga un labestīga. Ieeja: 5 EUR, biļetes nopērkamas pirms norises.
Naukšēnos
19.jūnijā no plkst. 11.00 Naukšēnu pagasta bibliotēka vasaras saulgriežu noskaņās aicina uz “Zaļā ugunskura” veidošanas akciju. Lūgums ņemt līdzi ziedus, zaļumus, lai kopā pagalmā veidotu dekoru Jāņu laika noskaņās.
Plāņu pagastā
Līdz 30. jūnijam Plāņu pagasta bibliotēkā būs skatāma tematiska izstāde “Laiks atcerēties vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas”.
Rencēnos
19.jūnijā plkst. 12.00 Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā Lizdēnos aicinām uz zāļu tēju degustāciju.
19.jūnijā no plkst. 19.00 Rencēnu pagasta estrādē – “Ielīgojam Jāņus Rencēnos!”. Uguns rituāls, Jāņu rotaļas un danči, sadziedāšanās. Tautā iemīļotas dziesmas kopā ar mūziķi, dziesmas “Dzērvenīte” autoru Aivaru Lapšānu, “Dzīni”, “Dziedāt ir laime” un kultūras nama dziedošajiem kolektīviem.
Rubenē
Līdz 27. jūnijam Kocēnu pagasta Rubenes bibliotēkā aicinām apskatīt tematisku literatūras izstādi “Vasaras saulgrieži”.
Rūjienā
20.jūnijā plkst. 22.00 Rūjienas pilsētas estrādē notiks Jāņu ielīgošanas balle kopā ar mūziķu duetu “Ivarmīns”. Ieeja: 7 EUR.
21.jūnijā plkst. 10.00–15.00 aicinām uz “Līgo gadatirgu” Rūjienā un jaunā tirgus laukuma atvēršanu Rūjienā, Brīvības ielā 12. Tirgotāji aicināti pieteikties līdz 14. jūnijam, aizpildot elektroniski anketu šeit.
23.jūnijā plkst. 16.00 Rūjienas pilsētas estrādē Rūjienas Kultūras centra amatierteātris “Vitrāža” ielīgos Jāņus ar Danskovītes komēdiju “Lauku kūrorts pilsētniekiem”. Režisore – Dace Ķīkule.
Sedā
19.jūnijā plkst. 17.00 pie Sedas Kultūras nama būs Jāņu ielīgošanas norise “Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņa diena…” kopā ar folkloras kopu “Pūrs” no Matīšiem, folkloras kopu “Rota” no Ēveles, folkloras kopu “Mežābele” no Jērcēniem un mazākumtautību tradīciju ansambli “Sudāruška”.
Sēļos
21.jūnijā plkst. 16.00 Sēļu muižā ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Sēlene”, tautas muzikantu kopu “Sēļu muižas muzikanti”, neatkarīgo folkloras mūzikas draugu kopu “Dzīne”, “Dziedāt ir laime”, deju kopu “Ugunīgie ramatieši” un aktīvajiem iedzīvotājiem Māri un Lidiju. Aicinām ikvienu uz lustīgu sadziedāšanos un sadancošanos, labi kopā pavadot pēcpusdienu pie Sēļu muižas (lietus gadījumā muižas klētī).
Skaņkalnes pagastā
23.jūnijā plkst. 23.00–3.00 Skaņkalnes pagasta Lībiešu pilskalnā būs “Līgo nakts zaļumballe” ar grupu “Zeļļi”. Ieeja: 10 EUR. Būs arī bufete “Piestāt te”.
Strenčos
22.jūnijā plkst. 19.00 Strenču brīvdabas estrādē aicinām apmeklēt jautru un sirsnīgu Voldemāra Sauleskalna izrādi “Meldermeitiņa”. Tā ir stāsts par mīlestību, dzīves līkločiem un cilvēku attiecībām, kas skatītājiem sagādās gan smaidu, gan aizkustinošus brīžus. Nāciet baudīt vasaras vakaru un teātra burvību brīvā dabā! Biļetes Strenču Kultūras centrā un www.bilesuparadize.lv.
Trikātā
19.jūnijā plkst. 19.00 Trikātas pilskalna estrādē norisināsies Cēsu teātra izrāde “Vasaras misija: Sirdsdāmu opim”. Dzīvespriecīgs, muzikāls mūsdienu stāsts, iedvesmojoties no Rūdolfa Blaumaņa stāstiem “Īsa pamācība mīlēšanā” un “Brīnumzālīte”. Aktieri izspēlēs mūsdienu situācijas, kur sameklēt opim Jānim sirdsdraudzeni. Izrādē skanēs sirsnīgas, iemīļotas un līdzi dziedamas Raimonda Paula dziesmas. Režisore – Edīte Siļķēna. Izrādes ilgums – pusotra stunda, iesaistīto aktieru skaits 25–30. Ieeja: 7 EUR.
20.jūnijā plkst. 16.30 blakus ķēniņa Tālivalža piemineklim Trikātas centrā aicinām uz Spēkakmens atklāšanu. Tas ir veltījums rakstniekam, vēsturisko romānu triloģijas “Zīmogs sarkanā vaskā” autoram Jānim Lejiņam (1954–2025). Spēcīgajā nacionālās pašapziņas un valstiskuma manifestā autors nozīmīgu daļu veltījis ķēniņam Tālivaldim.
Vaidavā
23.jūnijā plkst. 22.00 Vaidavas ezermalas estrādē aicinām uz Jāņu nakts balli. Spēlēs grupa “Siluets”. Ieeja: 5 EUR.
Valmiermuižā
Vasaras saulgriežos saule sasniegusi savu augstāko punktu debesu lokā – sagaidāma garākā diena un īsākā nakts. Lai līksmi nosvinētu, jāsagādā mielasts, kur galdā ceļams siera ritulis kā saules simbols, apaļi rauši un brangs alus. 20. jūnijā plkst. 11.00–15.00 Valmiermuižas parkā tirdziņā varēs sastapt tirgotājus no malu malām, kuri būs atveduši gardumus un dzērienus, skaistas rotas, apģērbus un amatnieku darinājumus. Ikvienam būs iespēja lustēties, izzināt tradīcijas, piedalīties dažādās darbnīcās un izbaudīt koncertu. Mājražotāju gardumi, amatnieku meistarstiķi, Jāņu siera siešanas, jāņuzāļu izzināšanas un vainagu pīšanas meistarnīcas, koncertā uzstāsies Laumas Bērzas un Toma Valmiera duets, izjādes ar zirgiem, Valmiermuižas karuselis. Svinību laikā būs iespēja mieloties ar gardām vasaras saulgriežu svētku pusdienām Valmiermuižas alus virtuvē. Tirgotāju pieteikšanos pavasara saulgriežu tirdziņam līdz 15. jūnijam šeit. Rīko Valmiermuižas kultūras biedrība, atbalsta Valmiermuižas alus darītava, Valmieras novada pašvaldība un ZAAO.
Vecatē
13.jūnijā plkst. 16.00 Vecates jauktais vokālais ansamblis “Dziedātprieks” un tā vadītāja Baiba Bīviņa aicina uz ielīgošanas norisi – sadziedāšanos “Latvieša dziesmu klade” Vecates pagasta kultūrtelpā. Dziedāsim visiem zināmas, mīļas tautasdziesmas, ziņģes, estrādes, kino un teātra dziesmas. Kopdziedāšanā piedalīsies arī Valmieras un Limbažu novadu vokālie ansambļi.
17.jūnijā plkst. 18.00 Vecates pagasta estrādē norisināsies meistarklase – iepazīsim balināšanas tehniku uz auduma, izmantojot dabas augus un to nospiedumus. Veidosim katrs savu neatkārtojamo dizainu, iedvesmojoties no dabas un saulgriežu noskaņas. Līdzi jāņem: divi tumšas krāsas tekstila izstrādājumi (džemperis, T krekls, auduma soma, spilvendrāna, priekšauts, dvielis u.c.) Ja vēlies – savi augi, ziedi vai lapas, kuru formas vēlies iemūžināt uz auduma. Saulgriežu laiks ir īstais brīdis, lai radītu savu īpašo un unikālo saulgriežu apģērbu. Meistarklasi vadīs Kristīne Zemļicka-Brālēna. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 29473383. Dalības maksa: 20 EUR.