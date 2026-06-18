Brīdina tos, kuri veic rezervācijas vietnē Booking.com
Pēdējos gados arvien biežāk izplatās krāpnieciska shēma, kas izmanto cilvēku ceļojumu plānus, un visbīstamākais ir tas, ka krāpnieki bieži zina jūsu reālos rezervācijas datus. Viņi zina, kurā viesnīcā jūs apmetīsieties, kad ieradīsieties un kad dosieties prom. Dažreiz pat to, cik maksājusi rezervācija.
"Tas ir labs piemērs tam, kā darbojas mūsdienu krāpniecības. Noziedzniekiem vairs nav pašiem jāvāc dati. Pietiek ar vienu nopludinātu lietotāja kontu vai vāju paroli, un viņu rīcībā var nonākt simtiem vai tūkstošiem klientu ceļojumu plānu," saka Urmo Keskels, kiberhigiēnas mācību platformas "Phishbite" līdzdibinātājs un kiberdrošības speciālists.
Iedomājieties situāciju: jūs esat rezervējuši naktsmītni, un pēc dažām dienām "WhatsApp", SMS vai e-pastā pienāk ziņa, ka rezervācija jāapstiprina, jāpabeidz maksājums vai jāatjauno kredītkartes dati. Viss šķiet pareizi. Ziņā ir norādīts jūsu vārds, viesnīcas nosaukums un ceļojuma datumi.
Lielākā daļa cilvēku šādā situācijā nenojautīs, ka tas varētu būt krāpšanas mēģinājums. Galu galā ceļojuma plānošanas laikā tāpat ir desmitiem citu lietu, par kurām jādomā, un tieši uz to arī krāpnieki paļaujas.
Daudzi kļūdaini uzskata, ka problēma sākas pie klienta. Patiesībā noziedznieki bieži piekļūst ceļotāju datiem caur viesnīcu vai tūrisma uzņēmumu sistēmām.
Nesen Igaunijas tūrisma programmatūras izstrādes uzņēmums "Touringery" paziņoja, ka vienas lietotāja konta kompromitēšanas dēļ nepiederoša persona ieguvusi piekļuvi rezervāciju datiem, uz kuru pamata klientiem tika izsūtītas pikšķerēšanas e-pasta vēstules.
Dažos gadījumos dati nāk no viesnīcu klientu datubāzu pārvaldības sistēmām, citos — no rezervāciju vidēm vai iepriekšējiem datu noplūdes gadījumiem. Taču rezultāts ir viens un tas pats — krāpnieku rīcībā ir pietiekami daudz informācijas, lai viņu ziņa šķistu pilnīgi ticama.
"Pirms dažiem gadiem es pats saskāros ar šo shēmu. Sākumā WhatsApp pienāca ziņa. Kad es uz to nereaģēju, līdzīgs paziņojums parādījās arī "Booking.com" vidē. Tas uz mirkli radīja nopietnu jautājumu: ja pat ziņa "Booking" lietotnē var būt krāpniecība, kā vispār saprast, kas ir īsts un kas nē?" atceras Keskels.
Vēlāk, sazinoties ar viesnīcu tieši, noskaidrojās, ka viņi šādu ziņu nav sūtījuši.
Iemesls ir vienkāršs. Ja krāpnieki iegūst piekļuvi viesnīcas darbinieka kontam "Booking" platformā, dažos gadījumos viņi var izmantot arī oficiālos saziņas kanālus. Tāpēc mūsdienās vairs nevar paļauties tikai uz ziņas vizuālo izskatu vai sūtītāja vārdu.
Tas nav atsevišķs incidents. Piemēram, policija ziņoja par gadījumu, kad 28 gadus vecs vīrietis Igaunijā saņēma WhatsApp ziņu, it kā no "Booking.com", kurā viņam tika lūgts apstiprināt viesnīcas rezervāciju. Rezultātā viņš zaudēja gandrīz 1700 eiro.
Citā gadījumā cilvēku caur ziņu "Booking.com" vidē novirzīja uz maksājuma lapu, kā rezultātā no viņa konta pazuda vairāk nekā 500 eiro. "Šādi gadījumi tiek reģistrēti jau gadiem, un shēma joprojām darbojas veiksmīgi. Ne tāpēc, ka cilvēki būtu neuzmanīgi, bet tāpēc, ka krāpniecība kļūst arvien ticamāka," skaidro Urmo Keskels.
"Svarīgākais ieteikums ir vienkāršs: neveiciet nekādus maksājumus, izmantojot saites ziņās. Vienmēr pārbaudiet maksājuma pieprasījumu oficiālajā lietotnē vai rezervācijas pakalpojuma oficiālajā mājaslapā. Ja rodas pat mazākās šaubas, sazinieties ar viesnīcu, izmantojot kontaktus, kas norādīti tās mājaslapā, nevis numuru vai saiti no ziņas," iesaka Keskels.
"Nekad neuzskatiet, ka saite ziņā ved uz pareizo vietu tikai tāpēc, ka pašā ziņā ir pareizi dati," viņš piebilst.
Ieteikumi
- Maksājumiem izmantojiet tikai oficiālo "Booking.com" lietotni vai mājaslapu;
- Pārbaudiet visus maksājumus tieši pakalpojuma sniedzēja sistēmā;
- Iespēju robežās dodiet priekšroku maksājumiem ar "Apple Pay" vai "Google Pay". Lai gan tas negarantē, ka vietne ir uzticama, tas samazina risku, ka krāpnieki iegūs jūsu bankas kartes datus un izmantos tos jauniem maksājumiem. Sliktākajā gadījumā jūs zaudēsiet konkrēto maksājuma summu, nevis piekļuvi visai kartei.
- Ziņojiet par aizdomīgiem ziņojumiem gan viesnīcai, gan policijai.
Kiberdziesminiekiem vairs nav vajadzīgas masveida krāpnieciskas vēstules ar miljonu solījumiem vai "prinča palīdzības" stāstiem. Mūsdienu krāpnieki izmanto reālus datus, reālus ceļojumu plānus un reālas rezervācijas. Tāpēc pie katra negaidīta maksājuma pieprasījuma ir vērts uz mirkli apstāties, raksta "Postimees.ee".
Ja ziņa izraisa kaut vismazākās aizdomas, pārbaudiet to caur oficiālo kanālu.