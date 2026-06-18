Jaunieši no Latvijas gūst lielus panākumus Jauno vides reportieru konkursā
Latvijas jaunieši guvuši ievērojamus panākumus starptautiskajā Jauno vides reportieru konkursā, izcīnot četras godalgotas vietas konkurencē ar dalībniekiem no visas pasaules.
Ik gadu norisinās Starptautiskais Jauno vides reportieru konkurss, kura šī gada tēma bija “Pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņas”. Tā aicināja jauniešus pētīt, kā klimata pārmaiņas ietekmē pārtikas sistēmas, pārtikas pieejamību un resursu izmantošanu, vienlaikus meklējot risinājumus ilgtspējīgākai un noturīgākai nākotnei. Konkursa mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par vides problēmām un ilgtspējību. Dalībniekiem bija iespēja izpausties četrās radošajās kategorijās – raksts, fotogrāfijs, video un podkāsts.
Kopumā konkursā piedalījās vairāk nekā 220 000 jauniešu no 37 valstīm, no kuriem 204 nacionālie uzvarētāji tika izvirzīti starptautiskajam vērtējumam. No šiem darbiem 85 finālistus vērtēja starptautiskā žūrija. Noslēgumā par uzvarētājiem tika atzīti 44 radošie darbi.
Latviju konkursā pārstāvēja deviņi darbi, no kuriem astoņi iekļuva finālā un četri ieguva godalgotas vietas.
2. vietu rakstu kategorijā (19–25 gadi) ieguva Patrīcija Bērziņa no Kalnciema, Brenda Mīļā no Jelgavas un Alisters Aksels Lielkalns no Salacgrīvas ar darbu “Pārtikas atkritumu minimalizēšanas risinājumi”, kurā analizēti praktiski veidi, kā samazināt pārtikas izšķērdēšanu un veicināt aprites ekonomikas principu ieviešanu.
2. vietu foto reportāžas kategorijā ieguva Estere Felicita Žukovska no Jūrmalas ar darbu “Plastmasas vējš”, kas pievērš uzmanību plastmasas piesārņojuma problēmai un tās ietekmei uz vidi.
3. vietu vides kampaņas video kategorijā izcīnīja Jegors Baks no Jelgavas, Kristīne Šlosberga un Marta Šlosberga no Ķekavas ar video “Kailgliemeži un āboli – kurā pusē esi tu?!”, kas radošā veidā aktualizē invazīvo sugu radītos izaicinājumus.
3. vieta video kategorijā tika piešķirta starptautiskajam sadarbības projektam, kurā kopā darbojās Jauno vides reportieru komandas no Portugāles, Grieķijas, Slovēnijas un Latvijas. Latviju komandā pārstāvēja Patrīcija Rugāja no Babītes.
Tikmēr jaunieši visā Latvijā aicināti iesaistīties nākamajā Jauno vides reportieru programmā un gatavoties 2026.–2027. gada starptautiskajam konkursam, kura centrālā tēma būs “Mazas pasaules, liela nākotne: reportāžas no apputeksnētāju spēcinātas 2030. gada pasaules”. Tēma aicina jauniešus pētīt apputeksnētāju nozīmi mūsu ikdienā un domāt par to, kādai būtu jāizskatās videi 2030. gadā, vietās, kur mēs mācāmies, dzīvojam, pārvietojamies, ceļojam un satiekamies. Vienlaikus jaunieši arī turpmāk būs aicināti pētīt un atspoguļot tās vides problēmas, kas ir aktuālas viņu kopienās.