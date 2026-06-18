Latviski un spēcīgi - vēl četri "Vivi" vilcieni tikuši pie vārdiem
Turpinot AS “Latvijas valsts meži” un pasažieru pārvadātāja "Vivi" sadarbību, jūnijā vēl četriem elektrovilcieniem tiek doti ar mežu un Jāņu svētkiem saistīti vārdi – Paparde, Ozols, Spāre un Stirna. Jaunie vilcienu vārdi tiek izvēlēti, lai izceltu Latvijas dabas daudzveidību, mudinātu iedzīvotājus biežāk izvēlēties ilgtspējīgu pārvietošanos un doties iepazīt dabu visā Latvijā.
Pat tad, ja ikdiena paiet pilsētā, Jāņu laiks ir brīdis, kad teju katrs meklē iespēju pabūt pie dabas. Ar vilcienu iespējams ērti nokļūt līdz daudzām Latvijas valsts mežu atpūtas vietām, kas izvietotas pie gleznainiem ezeriem un skaistu meža ainavu ielokā. Tajās apmeklētājiem pieejami galdi, soli un ugunskura vietas, ļaujot baudīt vasaras saulgriežus dabā. Piemēram, braucot ar Aizkraukles līnijas vilcienu līdz pieturai Dārziņi, 3 km attālumā ir Latvijas valsts mežu atpūtas vieta “Doles sala”. Šī Daugavas sala ir iecienīts brīvdienu galamērķis, un tajā notiek arī dažāda mēroga pasākumi, tostarp Jāņu svinēšana.
Jau ziņots, ka vārdus vilcieniem izvēlējās AS “Latvijas valsts meži” eksperti, atlasot Latvijai raksturīgu koku, putnu, dzīvnieku un dabas velšu nosaukumus, kas atspoguļo mūsu dabas daudzveidību un bagātību.
Paparde ir viens no noslēpumainākajiem Jāņu nakts simboliem, kas latviešu folklorā saistās ar leģendāro papardes zieda meklēšanu gada īsākajā naktī. Papardes ir vieni no senākajiem augiem pasaulē, kas vairojas ar sporām. Ozols ir neatņemama Jāņu svētku sastāvdaļa – tā zari rotā Jāņu vainagus un pirtsslotas. Varenais koks latviešu kultūrā saistīts ar spēku, ilgmūžību un gudrību. Parastais ozols (Quercus robur) ir viena no vērtīgākajām Latvijas koku sugām.
Jāņu laikā virs ezeriem, dīķiem un meža stigām bieži manāmas spāres – vieni no senākajiem kukaiņiem pasaulē. Tās ir ne tikai skaistas un veiklas lidotājas, bet arī nozīmīgas dabas līdzsvara uzturētājas, jo palīdz ierobežot odu un citu kukaiņu klātbūtni. Kur vairāk spāres, tur mazāk odu, mušu un dunduru! Stirna (Capreolus capreolus) ir viena no visbiežāk sastopamajām Latvijas mežu un lauku iemītniecēm. Vasaras pilnbriedā tā bieži manāma mežmalās un pļavās, kur barojas ar zālaugiem, lapām un jauniem dzinumiem. Vasaras sākumā pasaulē nāk jaunie stirnu mazuļi, kuru rūsganais apspalvojums ir klāts ar baltiem plankumiem.
LVM un Vivi aprīlī aizsāktās sadarbības laikā pakāpeniski vārdus dos visiem 32 elektrovilcieniem. Šobrīd pie vārdiem jau tikuši pirmie astoņi vilcieni – Bite, Apodziņš, Priede, Egle, Zalktis, Mednis, Ērglis un Bērzs.